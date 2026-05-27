закрыть
27 мая 2026, среда, 17:31
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

«Хорошо, что я когда-то ушла из преподавания в вузе в уборщицы»

1
  • 27.05.2026, 16:58
«Хорошо, что я когда-то ушла из преподавания в вузе в уборщицы»
иллюстративное фото

Почему увольняются учителя?

Пользователь Threads под ником evgeniy_tsena рассказал о том, сколько получает его жена – преподаватель столичного вуза. Оказалось, что многие белорусы были вынуждены оставить работу в школе или вузе из-за низких зарплат.

«Жена работает в Минске, в университете старшим преподавателем, — пишет он. — Магистр с красным дипломом. Зарплата 1300 белорусских рублей. Это нормальная зарплата на факультете, где в основном, одни платники?»

Пост вызвал бурное обсуждение зарплат преподавателей. Один из комментаторов написал, что они сами виноваты в таком отношении со стороны государства:

«Это их реальная зарплата, учителя и преподаватели сами во всем виноваты. Могут только жаловаться и плакать. Всегда идут против родителей и детей и выполняют любое поручение администрации. Обучение никакое, материалы старые, они не готовят специалистов которые будут востребованы на рынке».

Многие отметили, что из-за низких зарплат были вынуждены оставить работу преподавателя:

— Хорошо, что я когда-то ушла из преподавания в ВУЗе в уборщицы. Теперь работаю два через два за 2400. И на голову никто не капает научной писаниной.

— К сожалению, в образовании именно такие зарплаты. И это, я считаю, полный п…ц! Именно по этой причине уволилась.

— У меня в БГТУ два года назад на полторы ставки была такая зарплата.

— Два года назад у жены была на ставку 800-900 рублей.

Один из комментаторов сравнил условия труда и зарплату преподавателей в Беларуси и в Польше:

«У меня полставки в Варшаве, восемь месяцев в году хожу на работу, получаю 14 зарплат, которые значительно выше. Плюс всякие «плюшки», поэтому нет, не считаю, что это нормальная зарплата».

Многие просто высказали свое мнение по поводу отношения властей к преподавателям. Сайт Charter97.org приводит некоторые комментарии:

— Университету должно быть стыдно такое платить.

— Жена тоже работает в Минске и так же, преподаватель в университете с высшей категорией. По телевизору сказали, что все они получают в среднем 2600. Я спрашиваю у нее, где остальные?! Она не признается.

— Поэтому потом таких же полуграмотных и выпускают. Конечно, ненормально. И идут в преподаватели те, кому баллов и знаний на нормальную специальность не хватило.

— 2 года назад на кафедре БГАА получала 800 рублей чистыми, тоже с красным дипломом, благо, удалось перераспределиться. Было ощущение жесткого стыда за отношение к работе преподавателей.

— Я не понимаю почему в вузах такие низкие зарплаты. Какой интерес писать кандидатскую, защищать, чтобы потом копейки зарабатывать?

— Примерно так и есть по вузам. И 1300 это еще хорошо, если выйдет. Можно чуть повысить, если получить степень.

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Ложный «моральный эквивалент»
Ложный «моральный эквивалент» Гарри Каспаров
Источник путинской власти иссякает
Источник путинской власти иссякает Аббас Галлямов
По обе стороны решетки
По обе стороны решетки Ирина Халип
Света 0,03 %
Света 0,03 % Наталья Радина