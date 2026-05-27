«Хорошо, что я когда-то ушла из преподавания в вузе в уборщицы» 1 27.05.2026, 16:58

Почему увольняются учителя?

Пользователь Threads под ником evgeniy_tsena рассказал о том, сколько получает его жена – преподаватель столичного вуза. Оказалось, что многие белорусы были вынуждены оставить работу в школе или вузе из-за низких зарплат.

«Жена работает в Минске, в университете старшим преподавателем, — пишет он. — Магистр с красным дипломом. Зарплата 1300 белорусских рублей. Это нормальная зарплата на факультете, где в основном, одни платники?»

Пост вызвал бурное обсуждение зарплат преподавателей. Один из комментаторов написал, что они сами виноваты в таком отношении со стороны государства:

«Это их реальная зарплата, учителя и преподаватели сами во всем виноваты. Могут только жаловаться и плакать. Всегда идут против родителей и детей и выполняют любое поручение администрации. Обучение никакое, материалы старые, они не готовят специалистов которые будут востребованы на рынке».

Многие отметили, что из-за низких зарплат были вынуждены оставить работу преподавателя:

— Хорошо, что я когда-то ушла из преподавания в ВУЗе в уборщицы. Теперь работаю два через два за 2400. И на голову никто не капает научной писаниной.

— К сожалению, в образовании именно такие зарплаты. И это, я считаю, полный п…ц! Именно по этой причине уволилась.

— У меня в БГТУ два года назад на полторы ставки была такая зарплата.

— Два года назад у жены была на ставку 800-900 рублей.

Один из комментаторов сравнил условия труда и зарплату преподавателей в Беларуси и в Польше:

«У меня полставки в Варшаве, восемь месяцев в году хожу на работу, получаю 14 зарплат, которые значительно выше. Плюс всякие «плюшки», поэтому нет, не считаю, что это нормальная зарплата».

Многие просто высказали свое мнение по поводу отношения властей к преподавателям. Сайт Charter97.org приводит некоторые комментарии:

— Университету должно быть стыдно такое платить.

— Жена тоже работает в Минске и так же, преподаватель в университете с высшей категорией. По телевизору сказали, что все они получают в среднем 2600. Я спрашиваю у нее, где остальные?! Она не признается.

— Поэтому потом таких же полуграмотных и выпускают. Конечно, ненормально. И идут в преподаватели те, кому баллов и знаний на нормальную специальность не хватило.

— 2 года назад на кафедре БГАА получала 800 рублей чистыми, тоже с красным дипломом, благо, удалось перераспределиться. Было ощущение жесткого стыда за отношение к работе преподавателей.

— Я не понимаю почему в вузах такие низкие зарплаты. Какой интерес писать кандидатскую, защищать, чтобы потом копейки зарабатывать?

— Примерно так и есть по вузам. И 1300 это еще хорошо, если выйдет. Можно чуть повысить, если получить степень.

