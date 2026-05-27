27 мая 2026, среда, 17:31
В Греции продают остров по цене обычного дома

Коллаж Главред,
фото: скриншот с YouTube

Но у выгодного предложения есть важный нюанс.

Мечта о собственном острове, которая для большинства кажется чем-то из жизни миллиардеров, внезапно стала выглядеть гораздо реальнее. На продажу выставили греческий остров Макри, и его стартовая цена оказалась ниже стоимости многих обычных домов.

Ранее остров оценивали в 9,2 миллиона долларов, однако теперь аукционная цена начинается всего с 286 тысяч долларов. Такое предложение быстро привлекло внимание любителей необычной недвижимости и инвесторов по всему миру. Об этом пишет New York Post.

Почему остров оказался таким дешевым

На первый взгляд предложение выглядит почти невероятным: 243 акра земли в Ионическом море, живописная береговая линия, чистая голубая вода и солнечная погода большую часть года.

Однако за низкой ценой скрывается серьезный нюанс. Новый владелец вместе с островом получит и многомиллионные обязательства. По данным местных СМИ, сумма налоговых задолженностей и долгов может составлять не менее 23,2 миллиона долларов.

Именно этот фактор резко изменил ситуацию вокруг объекта, который еще несколько лет назад считался перспективной элитной инвестицией.

Прошлое острова

В 2022 году Макри активно продвигали как будущий центр премиального отдыха. Тогда остров представляли как территорию, подходящую для строительства пятизвездочного курорта, частных вилл и туристической инфраструктуры.

Ранее остров оценивали в 9,2 миллиона долларов / Фото: New York Post

Потенциальным покупателям обещали прозрачную юридическую систему и готовность к быстрому оформлению сделки. Но позже выяснилось, что развитие проекта столкнулось с серьезными ограничениями.

