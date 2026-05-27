«Пусть танцуют лебеди!»4
- 27.05.2026, 16:26
Белорусы, украинцы и россияне — о своем главном желании.
Пост россиянки под ником helgaaos в Threads стал вирусным и собрал сотни комментариев.
«Мечта номер один: проснуться утром и узнать, что он сдох», — пишет она.
В комментариях к посту – редкое единодушие. Россиянку поддержали белорусы и украинцы. Все поняли, что речь о Путине. Сайт Charter97.org приводит самые популярные комментарии:
— Мы же все подумали об одном и том же человеке?
— Я белоруска, мечтаю чтобы оба.
— Я так напьюсь по этому поводу. Жду — не дождусь.
— Пусть танцуют лебеди!
— Я два выходных возьму. День — пить, другой – похмеляться.
— Пора в ад, Володя.
— Не он, а они.
— Чтобы они оба.
— А разве не у всех такая мечта?
— Этот день будет праздником! А лучше, чтобы он ответил за все в Гааге.
— Мне кажется мы все такой праздник устроим, когда узнаем.
— У меня на этот случай шампанское стоит.
— Так хочется «лебединое озеро» по телевизору посмотреть, а то билетов в Большой не достать.
— Все мечты сбываются! Ждем.