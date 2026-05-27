закрыть
27 мая 2026, среда, 17:31
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

«Пусть танцуют лебеди!»

4
  • 27.05.2026, 16:26
  • 1,704
«Пусть танцуют лебеди!»

Белорусы, украинцы и россияне — о своем главном желании.

Пост россиянки под ником helgaaos в Threads стал вирусным и собрал сотни комментариев.

«Мечта номер один: проснуться утром и узнать, что он сдох», — пишет она.

В комментариях к посту – редкое единодушие. Россиянку поддержали белорусы и украинцы. Все поняли, что речь о Путине. Сайт Charter97.org приводит самые популярные комментарии:

— Мы же все подумали об одном и том же человеке?

— Я белоруска, мечтаю чтобы оба.

— Я так напьюсь по этому поводу. Жду — не дождусь.

— Пусть танцуют лебеди!

— Я два выходных возьму. День — пить, другой – похмеляться.

— Пора в ад, Володя.

— Не он, а они.

— Чтобы они оба.

— А разве не у всех такая мечта?

— Этот день будет праздником! А лучше, чтобы он ответил за все в Гааге.

— Мне кажется мы все такой праздник устроим, когда узнаем.

— У меня на этот случай шампанское стоит.

— Так хочется «лебединое озеро» по телевизору посмотреть, а то билетов в Большой не достать.

— Все мечты сбываются! Ждем.

Написать комментарий 4

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Ложный «моральный эквивалент»
Ложный «моральный эквивалент» Гарри Каспаров
Источник путинской власти иссякает
Источник путинской власти иссякает Аббас Галлямов
По обе стороны решетки
По обе стороны решетки Ирина Халип
Света 0,03 %
Света 0,03 % Наталья Радина