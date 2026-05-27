«Пусть танцуют лебеди!» 4 27.05.2026, 16:26

Белорусы, украинцы и россияне — о своем главном желании.

Пост россиянки под ником helgaaos в Threads стал вирусным и собрал сотни комментариев.

«Мечта номер один: проснуться утром и узнать, что он сдох», — пишет она.

В комментариях к посту – редкое единодушие. Россиянку поддержали белорусы и украинцы. Все поняли, что речь о Путине. Сайт Charter97.org приводит самые популярные комментарии:

— Мы же все подумали об одном и том же человеке?

— Я белоруска, мечтаю чтобы оба.

— Я так напьюсь по этому поводу. Жду — не дождусь.

— Пусть танцуют лебеди!

— Я два выходных возьму. День — пить, другой – похмеляться.

— Пора в ад, Володя.

— Не он, а они.

— Чтобы они оба.

— А разве не у всех такая мечта?

— Этот день будет праздником! А лучше, чтобы он ответил за все в Гааге.

— Мне кажется мы все такой праздник устроим, когда узнаем.

— У меня на этот случай шампанское стоит.

— Так хочется «лебединое озеро» по телевизору посмотреть, а то билетов в Большой не достать.

— Все мечты сбываются! Ждем.

