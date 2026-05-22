США обеспокоены кампанией РФ против стран Балтии 4 22.05.2026, 20:07

2,134

Рубио сделал заявление.

Государственный секретарь США Марко Рубио выразил обеспокоенность относительно кампании РФ против стран Балтии. Об этом он заявил во время заседания министров иностранных дел НАТО в Швеции, сообщает The Guardian.

Рубио прокомментировал обвинения России в том, что страны Балтии якобы готовятся сотрудничать с Украиной для атак дронов на территории РФ. Госсекретарь отметил, что это «вызывает беспокойство» из-за возможной эскалации.

«Мы понимаем, что эти страны испытывают угрозу по этому поводу, по очевидным причинам. Поэтому это вызывает беспокойство, потому что всегда волнуешься, что нечто подобное может перерасти в нечто большее», — сказал Рубио.

По его словам, США внимательно следят за ситуацией и активно взаимодействуют с НАТО.

«Мы обеспокоены этим, потому что не хотим, чтобы это привело к какому-то более широкому конфликту, который на самом деле может привести к чему-то гораздо худшему», — добавил Рубио.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com