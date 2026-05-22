США обеспокоены кампанией РФ против стран Балтии

США обеспокоены кампанией РФ против стран Балтии4
- 22.05.2026, 20:07
Государственный секретарь США Марко Рубио выразил обеспокоенность относительно кампании РФ против стран Балтии. Об этом он заявил во время заседания министров иностранных дел НАТО в Швеции, сообщает The Guardian.
Рубио прокомментировал обвинения России в том, что страны Балтии якобы готовятся сотрудничать с Украиной для атак дронов на территории РФ. Госсекретарь отметил, что это «вызывает беспокойство» из-за возможной эскалации.
«Мы понимаем, что эти страны испытывают угрозу по этому поводу, по очевидным причинам. Поэтому это вызывает беспокойство, потому что всегда волнуешься, что нечто подобное может перерасти в нечто большее», — сказал Рубио.
По его словам, США внимательно следят за ситуацией и активно взаимодействуют с НАТО.
«Мы обеспокоены этим, потому что не хотим, чтобы это привело к какому-то более широкому конфликту, который на самом деле может привести к чему-то гораздо худшему», — добавил Рубио.