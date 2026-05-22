Зеленский заинтриговал заявлением о Сумской области 1 22.05.2026, 12:44

Владимир Зеленский

Украинские войска достигают определенных целей в приграничье Сумской области.

Об этом сообщает Charter97.org со ссылкой на Telegram президента Украины Владимира Зеленского.

Президент подробно обсудил с главнокомандующим ВСУ Александром Сырским активность на фронте.

Так, с начала 2026 года российские потери на фронте уже составили более 145 тысяч человек.

В частности, уничтоженными - почти 86 тысяч человек, тяжелоранеными - не менее 59 тысяч оккупантов, в плен взято более 800 российских военнослужащих.

«В приграничье Сумской области достигаем определенных целей. Продолжаем уничтожать российский личный состав и технику оккупантов также на других направлениях. Особенно хочу поблагодарить за меткость операторов наших дронов. Продолжаются и активные действия, за которые стоит отметить десантников и штурмовиков», - отметил Зеленский.

Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com