Зеленский заинтриговал заявлением о Сумской области

Зеленский заинтриговал заявлением о Сумской области1
- 22.05.2026, 12:44
- 3,052
Украинские войска достигли определенных целей.
Украинские войска достигают определенных целей в приграничье Сумской области.
Об этом сообщает Charter97.org со ссылкой на Telegram президента Украины Владимира Зеленского.
Президент подробно обсудил с главнокомандующим ВСУ Александром Сырским активность на фронте.
Так, с начала 2026 года российские потери на фронте уже составили более 145 тысяч человек.
В частности, уничтоженными - почти 86 тысяч человек, тяжелоранеными - не менее 59 тысяч оккупантов, в плен взято более 800 российских военнослужащих.
«В приграничье Сумской области достигаем определенных целей. Продолжаем уничтожать российский личный состав и технику оккупантов также на других направлениях. Особенно хочу поблагодарить за меткость операторов наших дронов. Продолжаются и активные действия, за которые стоит отметить десантников и штурмовиков», - отметил Зеленский.