Момент истины для Путина и паника в Кремле 1 22.05.2026, 13:12

Почему Москве сейчас выгодно завершить войну.

С момента окончания украинского контрнаступления в 2023 году Россия излучала уверенность в отношении войны и даже была готова закрывать глаза на те проблемы, которые у нее есть. Но сейчас все меняется. Об этом пишет The Telegraph.

Издание отметило, что дискурс о целесообразности ведения войны в Украине изменился не только среди обычных россиян, но и в властных структурах, и причин этому несколько. Первая – война уже не кажется «далекой» для россиян. Это, в частности, показал удар по Москве на прошлой неделе, когда Украина запустила сотни беспилотников в направлении столицы РФ.

«Впервые с начала войны я почувствовала личный страх», – рассказала изданию жительница российской столицы.

Журналисты пишут, что не одна ночь таких ударов привела к сдвигу в российском сознании в отношении войны в Украине. Силы обороны наносят все более глубокие удары по РФ, а российский прогресс на поле боя резко замедлился, а возможно, и вообще остановился. Между тем экономика РФ, несмотря на рост цен на нефть и снятие санкций США, испытывает трудности.

Аналитики, на которых ссылается издание, говорят, что Путин может вскоре столкнуться с моментом истины, которого он давно пытался избежать. Ведь в течение следующих 12 месяцев ему придется либо сократить масштабы войны, либо нарушить свое негласное соглашение с российским народом, заставив гораздо большую его часть воевать.

«Кремль стоит перед судьбоносным выбором, вероятно, в течение следующего года. Если он хочет продолжать войну, ему придется принимать решения об изъятии ресурсов, необходимых для гораздо более систематического и принудительного ведения войны. Должна быть какая-то форма возврата к административным мерам советского типа», – сказал старший научный сотрудник по вопросам России и Евразии Международного института стратегических исследований (IISS), британского аналитического центра Найджел Гулд-Дэвис.

По мнению аналитиков IISS, Путин может перейти к сталинской экономической модели, подчиняя всю экономику потребностям государства. Это, в частности, приведет к отмене многих последних постсоветских свобод, которыми россияне до сих пор пользуются: рыночных свобод, свобод труда и даже права путешествовать и жить за границей.

Паника в Кремле

Издание отметило, что, пока президент США Дональд Трамп по-прежнему считает, что у Украины «нет козырей», внутри самой России растет траектория пессимизма. В прошлом месяце в Центробанке РФ предупредили, что в РФ сейчас самый большой дефицит рабочей силы в современной истории. По некоторым оценкам, он сейчас превышает 2,5 миллиона работников.

Также об экономических проблемах заявили и в Коммунистической партии РФ, которая активно поддерживает войну и Путина. Лидер партии Геннадий Зюганов предупредил, что «экономика РФ неизбежно потерпит крах» и даже заявил о повторении революции 1917 года, которая свергла царскую власть. Другие коммунисты открыто призвали к прекращению конфликта.

Рост общественного недовольства

Хотя антивоенные протесты остаются маловероятным сценарием в РФ, однако Кремль прекрасно осознает, что поддержка войны в Украине резко падает. В частности, все больше россиян обвиняют Путина в том, что война пришла к их порогу. Также растет гнев из-за усиления ограничений в интернете, особенно Telegram.

Однако самой большой проблемой для Кремля является усталость россиян от войны. Ведь этот конфликт длится дольше, чем участие РФ в Первой и Второй мировых войнах. Фактически это самый длительный крупный конфликт в современной истории России.

«Мы творим историю, но это история, которую мы не хотим творить. Люди просто хотят, чтобы это закончилось», – говорит другой житель Москвы.

Возвращение к СССР

Журналисты отметили, что впервые РФ пытается вести крупную войну без полномасштабной мобилизации. И если до этого она пыталась защитить большинство граждан от войны, платя добровольцам, то сейчас этот механизм становится неустойчивым. И если Путин примет решение продолжать боевые действия, то массовый призыв может в конечном итоге стать неизбежным.

Это может привести к новым проблемам в России, считают журналисты. Они напомнили, что после объявления частичной мобилизации в 2022 году сотни тысяч россиян покинули страну. И хотя крупная мобилизация и могла бы изменить баланс войны в пользу РФ, однако это сработает, только если Кремль усилит ограничения свобод. Среди них – право свободно владеть активами, выбирать работу и покидать страну.

«С 2023 года некоторые известные общественные деятели начали превозносить не только советскую, но и именно сталинскую экономику. Это именно те шаги, которые российское государство должно было бы сделать, чтобы полностью подготовиться к войне», – отметил Гулд-Дэвис.

Подводя итог, издание пишет, что на протяжении всех этих лет между Путиным и россиянами существовала определенная договоренность – когда народ терпел войну, а власть пыталась защитить его от потерь. Однако сейчас эта договоренность рушится. И вполне возможно, что Кремль, не имея возможности продолжать эту войну, будет вынужден возвращать РФ к принудительному авторитаризму ее советского прошлого.

