Россия идет по пути «Талибана»? 2 22.05.2026, 13:30

Фото: islamnews.ru

«Друзья Лаврова» приняли в Афганистане очередной скандальный «закон».

Правящие Афганистаном талибы фактически отменили минимальный возраст для вступления женщин в брак, заменив его отсылкой на наступление половой зрелости. У девочек она обычно начинается в возрасте от восьми до 13 лет, а, согласно крупнейшей и старейшей суннитской школе исламского права, минимальный возраст полового созревания составляет девять лет, указывает The Times. Миссия ООН по содействию Афганистану (UNAMA) осудила новую норму властей, которые она называет «фактическими», а Россия признала совершенно официально.

Правительство талибов опубликовало декрет о разводе «Принципы разлучения супругов», который, как отмечает UNAMA, «представляет собой еще один шаг в подрыве прав афганских женщин и девочек и еще больше закрепляет системную дискриминацию». Особую обеспокоенность у миссии вызвала глава о возможности развода для девочек, достигших половой зрелости и находящихся в браке: «Этим подразумевается, что детские браки разрешены». Талибан также установил, что молчание достигшей половой зрелости «девочки-девственницы» может быть истолковано как согласие на вступление в брак. «Это подрывает принцип свободного и полного согласия и не обеспечивает защиту наилучших интересов ребенка», – настаивает UNAMA.

Новые правила фактически узаконивают изнасилование детей, категоричны международные эксперты. «Это еще один уровень жестокости, которой талибы подвергают женщин с момента своего прихода к власти», — заявила The Times Хория Мосадик, директор организации Conflict Analysis Network.

До сих пор, согласно Гражданскому кодексу Афганистана от 1977 года, брачный возраст составлял 16 лет для девочек и 18 лет для мальчиков. Девочки младше 16 лет могли выходить замуж с разрешения отца или судьи. Брак девочек младше 15 лет был признан уголовно наказуемым в законе 2009 года «О ликвидации насилия в отношении женщин».

Новый закон, одобренный верховным лидером Хайбатуллой Ахундзадой и опубликованный в официальном вестнике режима, отменяет возрастной ценз, констатирует Мосадик:

«Если девочка достигает половой зрелости в девять или десять лет, она считается достигшей брачного возраста».

Российские власти в определенной мере идут по пути признанных ими талибов, организуя условия для того, чтобы девочки подростки рожали как можно раньше. Свои безумные идеи они придумывают в попытках вытащить страну из демографической ямы, в которой та оказалась в результате развязанной Владимиром Путиным войны и его многолетней политики, приведшей к долгосрочной стагнации в экономике и лишившей граждан хоть какой-то определенности относительно будущего. Около десятка регионов ввели выплаты беременным школьницам, а некоторые даже сформулировали планы по их числу.

Так, правительство Калужской области в конце 2024 года установило выплаты для беременных школьниц и студенток-очниц, а затем утвердило план, согласно которому выплаты в 100 тысяч рублей должны за три года получить 396 девушек. Вслед за ним власти Орловской области в августе 2025 года постановили, что программа выплат беременным школьницам и студенткам должна охватить в том году 150 человек, в 2026-м — 160, а в 2027-м — уже 180.

Согласно новому закону талибов, в некоторых случаях девочка может оказаться в браке даже до наступления половой зрелости, если он организован ее отцом или дедом. «Закон, по сути признает, что браки с участием несовершеннолетних имеют место, — говорит Шахарзад Акбар, исполнительный директор афганской правозащитной организации Rawadari. – Если это происходит, девушка может расторгнуть брак, но только обратившись в суд Талибана и только при соблюдении определенных условий».

В целом, у женщин теперь будет очень мало возможностей расторгнуть брак. В то время как мужчины сохраняют одностороннее право на развод, женщины должны использовать сложные и ограничительные судебные процедуры, констатирует UNAMA. Акбар поясняет:

«Даже если муж жестоко обращается с женой, это само по себе не является основанием для развода. Если ваш муж совершает насилие и вы обратитесь в суд, то вместо развода и защиты вам предложат попытку примирения».

