ВСУ поразили один из крупнейших российских НПЗ 22.05.2026, 13:22

Зеленский сообщил подробности.

В ночь на 22 мая украинские беспилотники нанесли удар по Ново-Ярославскому нефтеперерабатывающему заводу (НПЗ ПАО «Славнефть-ЯНОС») — одному из пяти крупнейших в России. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский. «Сегодня ночью Вооруженные силы Украины действовали в направлении НПЗ в Ярославле — примерно в 700 километрах от нашей территории. Мы возвращаем войну домой, в Россию, и это вполне справедливо», — написал Зеленский в своем телеграм-канале по итогам доклада главнокомандующего ВСУ Александра Сырского «о применении беспилотников против российской нефтепереработки и экспортных позиций». Он добавил, что Киев готовит и другие «дальнобойные санкции» в ответ на российские удары по украинским городам.

Кадры атаки ранее опубликовал телеграм-канал Exilenova+. Проанализировав видео, ASTRA подтвердила, что вероятной целью ночного удара украинских беспилотников был НПЗ ПАО «Славнефть-ЯНОС». Перед этим губернатор Ярославской области Михаил Евраев сообщал об «отражении атаки БПЛА» на регион.

НПЗ «Славнефть-ЯНОС» перерабатывает около 15 млн тонн нефти в год. Предприятие является основным перерабатывающим активом компании «Славнефть», 99,7% акций которой на паритетных началах контролируют «Роснефть» и «Газпром».

С начала полномасштабной войны, по подсчётам издания «Вот Так», ВСУ атаковали российские НПЗ не менее 158 раз. Под удары попали 24 из 33 предприятий мощностью от 1 млн тонн нефти в год. Если в первый год войны атак на НПЗ не было, то в 2023-м их насчитали 4, в 2024-м — 34, а в 2025-м — уже 88. За неполные пять месяцев 2026 года украинские дроны били по нефтезаводам 33 раза — больше, чем за аналогичный период прошлого года (24). В центральной России, по данным Reuters, практически не осталось крупных НПЗ (мощностью от 10 млн тонн), которые не приостановили бы работу из-за ударов.

