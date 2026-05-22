22 мая 2026, пятница, 15:06
Новый «Мандалорец» уже собрал $12 миллионов

  • 22.05.2026, 13:54
  
Фото: Walt Disney Studios Motion Pictures

Франшиза не потеряла популярность спустя десятилетия.

Новый фильм Lucasfilm и Disney «Звёздные войны: Мандалорец и Грогу» заработал около 12 миллионов долларов на предварительных показах в Северной Америке. Это один из самых сильных стартов франшизы за последние годы, пишет Deadline (перевод — сайт Charter97.org).

Картина Джона Фавро вышла более чем в 4300 кинотеатрах, включая IMAX и другие премиальные форматы. По прогнозам аналитиков, за длинные праздничные выходные фильм может собрать от 80 до 100 миллионов долларов в США и Канаде.

Показатели пока немного уступают «Хану Соло: Звёздные войны. Истории», который в 2018 году стартовал с 14,1 миллиона долларов на превью. Однако у нового проекта значительно выше зрительские оценки: аудитория Rotten Tomatoes поставила фильму 88% против 63% у «Соло».

Disney делает ставку на семейную аудиторию и популярность Грогу, которого фанаты по-прежнему называют «Малыш Йода». В рекламной кампании студия активно использовала трогательные сцены с персонажем, одновременно добавляя отсылки к классической трилогии для давних поклонников саги.

При этом отзывы критиков оказались более сдержанными — фильм получил 61% «свежести» на Rotten Tomatoes. Тем не менее первые кассовые результаты показывают, что интерес к «Звёздным войнам» очень высок даже спустя десятилетия после запуска франшизы.

