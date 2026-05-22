На Минском море появится «миниатюрная Турция» 22.05.2026, 14:18

С фудкортом, кинотеатром и игровыми зонами.

Этим летом на берегу Минского моря откроется новое пространство под названием арт-парк «Порт». Он разместится на обновленной закрытой территории санатория «Приморский». Организаторы обещают так называемую миниатюрную Турцию с фудкортом, кинотеатром и игровыми зонами. Когда можно будет затестить локацию? Об этом пишет onliner.by.

На территории арт-парка откроется огромное количество развлечений: фудкорт, арт-объекты, кинотеатр, детская площадка, пункт проката шезлонгов и зонтов, крытая беседка, зоны для игр в теннис, фрисби. Здесь же организуют прокат сапбордов, катамаранов, лодок и даже яхт. Планируется отдельная зона киберспорта. А в санатории «Приморский» можно будет взять велосипеды, арендовать футбольное, баскетбольное или бадминтонное поле, посетить крытый бассейн или арендовать беседку на большую компанию.

— «Порт» — это не просто место, это особая атмосфера, которая будет регулярно меняться и дарить людям новые эмоции, — делятся организаторы проекта. — Мы планируем объединить национальную культуру, развлечения и отдых для всей семьи, а также познакомить столицу с новыми трендами отдыха на пляже под открытым небом. Здесь каждый найдет что-то для себя: активный отдых, культурные события, семейные развлечения и модные тусовки.

Каждые выходные на площадке будут проходить разные мероприятия: вечеринки, фестивали и спортивные события. В перспективе — концерты известных белорусских и российских исполнителей.

Но удовольствие это не бесплатное. В будние дни взрослый билет обойдется в 15 рублей. А в выходные дни (пятница, суббота, воскресенье) цена будет варьироваться от 20 до 30 рублей. Детский и льготный вход на площадку оценен в 10 рублей. Но это еще не все. Для въезда на территорию санатория «Приморский», где расположен арт-парк, предусмотрена дополнительная плата — 10 рублей.

«Порт» начнет функционировать в тестовом режиме с 5 июня, а официальное открытие назначено на 12−14 июня.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com