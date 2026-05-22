На Минском море появится «миниатюрная Турция»
- 22.05.2026, 14:18
С фудкортом, кинотеатром и игровыми зонами.
Этим летом на берегу Минского моря откроется новое пространство под названием арт-парк «Порт». Он разместится на обновленной закрытой территории санатория «Приморский». Организаторы обещают так называемую миниатюрную Турцию с фудкортом, кинотеатром и игровыми зонами. Когда можно будет затестить локацию? Об этом пишет onliner.by.
На территории арт-парка откроется огромное количество развлечений: фудкорт, арт-объекты, кинотеатр, детская площадка, пункт проката шезлонгов и зонтов, крытая беседка, зоны для игр в теннис, фрисби. Здесь же организуют прокат сапбордов, катамаранов, лодок и даже яхт. Планируется отдельная зона киберспорта. А в санатории «Приморский» можно будет взять велосипеды, арендовать футбольное, баскетбольное или бадминтонное поле, посетить крытый бассейн или арендовать беседку на большую компанию.
— «Порт» — это не просто место, это особая атмосфера, которая будет регулярно меняться и дарить людям новые эмоции, — делятся организаторы проекта. — Мы планируем объединить национальную культуру, развлечения и отдых для всей семьи, а также познакомить столицу с новыми трендами отдыха на пляже под открытым небом. Здесь каждый найдет что-то для себя: активный отдых, культурные события, семейные развлечения и модные тусовки.
Каждые выходные на площадке будут проходить разные мероприятия: вечеринки, фестивали и спортивные события. В перспективе — концерты известных белорусских и российских исполнителей.
Но удовольствие это не бесплатное. В будние дни взрослый билет обойдется в 15 рублей. А в выходные дни (пятница, суббота, воскресенье) цена будет варьироваться от 20 до 30 рублей. Детский и льготный вход на площадку оценен в 10 рублей. Но это еще не все. Для въезда на территорию санатория «Приморский», где расположен арт-парк, предусмотрена дополнительная плата — 10 рублей.
«Порт» начнет функционировать в тестовом режиме с 5 июня, а официальное открытие назначено на 12−14 июня.