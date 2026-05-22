«Москва опустеет на фоне мощных атак ВСУ» 1 22.05.2026, 14:54

Украина способна изменить сознание россиян.

Украина активизировала удары по территории страны-агрессора России. В частности, дроны часто долетают до Москвы и области. Пока речь не идет о том, что после нескольких следующих ударов российская столица опустеет, однако Украина должна к этому стремиться.

Об этом в интервью «Главреду» рассказал военный эксперт, экс-сотрудник СБУ Иван Ступак. По его словам, ВСУ придется еще десяток раз атаковать Москву, чтобы в сознании россиян начало что-то ломаться.

Только тогда, когда атаки на Москву станут невыносимыми, они начнут публично осуждать войну, по крайней мере, в курилках и кабинетах.

«Только после десятка атак в России могут заговорить о том, что война заходит куда-то не туда. Поэтому для этого нужно время и определенные усилия, и наши военные сейчас над этим работают», — добавил Ступак.

