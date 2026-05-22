Музыканты РСП представят в Варшаве свой спецпроект ДСП
- 22.05.2026, 14:38
Концерт состоится 6 июня.
В Варшаве 6 июня состоится эксклюзивный акустический концерт спецпроекта ДСП от группы «Разбітае сэрца пацана» (РСП).
Выступление пройдет в Beer Station Praga и станет особым событием для поклонников коллектива и любителей камерной живой музыки.
Проект ДСП — это акустический дуэт музыкантов РСП Дениса и Паши. Формат концерта максимально лаконичный: только вокал, пианино и баян. Программа построена на контрастах — лирические композиции будут чередоваться с более динамичными номерами.
Особенностью вечера станет редкий репертуар, который музыканты написали более 20 лет назад, еще во времена учебы в Белорусском государственном университете культуры и искусств. Именно тогда начал формироваться будущий музыкальный материал группы.
Большинство этих песен никогда не записывались в студии и не входили в официальные альбомы. Исключением стала лишь композиция «Розовый закат», которая позже вошла в золотую коллекцию группы. Остальные треки можно услышать только на живых выступлениях.
Организаторы отмечают, что площадка рассчитана на камерную атмосферу, поэтому количество мест ограничено.
Концерт начнется в 19:30, двери откроются в 19:00. Билеты уже доступны в продаже.