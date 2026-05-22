В Эстонии раскрыли тактику российских провокаций в небе стран НАТО 1 22.05.2026, 15:35

Глава МИД Эстонии сделал заявление.

Министр иностранных дел Эстонии Маргус Тсахкна заявил, что Россия намеренно направляет украинские беспилотники в воздушное пространство стран НАТО, пытаясь ослабить поддержку Украины.

Об этом, как пишет «Европейская правда», чиновник заявил перед началом заседания министров иностранных дел НАТО в Швеции 22 мая.

Тсахкна прокомментировал увеличение количества инцидентов с беспилотниками в странах Балтии, отметив, что ответственность за них несет Россия.

«В течение последних нескольких недель на нашу территорию залетает все больше дронов – это украинские дроны, но ответственность за это несет Россия, ведь именно Россия ведет агрессивную войну против Украины и именно Россия направляет эти беспилотники на территорию НАТО», – сказал министр.

В этом контексте он отметил противовоздушную оборону НАТО на восточном фланге, которая смогла сбить дрон над Эстонией 19 мая.

Глава МИД Эстонии подчеркнул, что Россия использует эти инциденты в собственных целях, чтобы заставить союзников давить на Украину и ослабить ее поддержку. Он добавил, что Украина имеет право наносить удары по российской территории.

«Я хочу заверить вас, что Украина имеет полное право атаковать эти цели, находящиеся глубоко в России, которые помогают вести эту захватническую войну против нее. Поэтому я думаю, что Украина продолжает. Конечно, они должны быть более осторожными. Но вся ответственность в этом вопросе лежит на России», – подчеркнул чиновник.

Тсахкна добавил, что эти инциденты должны стать стимулом для усиления давления на Россию.

«Путин пытается расколоть единство Запада, а также заставить нас всех оказывать большее давление на Украину, остановить эти атаки, «дальнобойные» санкции, как говорят украинцы. Поэтому это правильный путь вперед – оказывать большее давление на Россию», – заявил министр.

