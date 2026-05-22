22 мая 2026, пятница, 16:37
У этой парочки слишком много свободного времени

  • Александр Невзоров
  • 22.05.2026, 15:51
Старым вурдалакам нужно как-то скоротать время.

И Путина, и Лукашенко давно пора привлечь к какому-нибудь общественно полезному труду. У этой парочки слишком много свободного времени — и распоряжаются они им удивительно бездарно.

Понятно, что старым вурдалакам нужно как-то скоротать время «до темноты». Но вместо бесконечных пресс-конференций они могли бы, например, посыпать пончики сахарной пудрой или клеить коробочки.

А вместо этого — снова бессмысленное выступление перед камерами: тряска брылями в телевизоре, облизывание клыков и когтей, рассказы о том, как они «любят людей».

Речь, разумеется, шла о тренировке российско-белорусских ядерных ударов по Европе в рамках совместных «учений».

Александр Невзоров, Telegram

