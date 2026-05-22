Ученые советуют женщинам есть мясо 22.05.2026, 16:24

Это поможет дожить до 100 лет.

Китайские учёные выяснили, что пожилые женщины, которые едят мясо, чаще доживают до 100 лет, чем вегетарианки. Но связь обнаружили только среди людей с недостаточным весом, пишет New Voice.

Люди живут все дольше, и к 2050 году количество людей старше 80 лет в мире может достичь почти 500 миллионов. Ученые до сих пор пытаются понять, какое питание помогает прожить дольше и сохранить здоровье в старости.

Исследователи из Китая проанализировали данные более 5 тысяч людей в возрасте от 80 лет. Они обнаружили, что среди женщин, которые ели мясо, шанс дожить до 100 лет был выше, чем среди женщин-вегетарианок. У мужчин такой связи не нашли.

Впрочем, исследователи отмечают, что результаты имеют важное уточнение. Более низкие шансы дожить до 100 лет были только у вегетарианок с недостаточным весом.

Авторы исследования заявили, что ежедневное потребление мяса в группе людей с недостаточным весом было связано с повышением вероятности дожить до 100 лет на 44% по сравнению с вегетарианской диетой. Среди людей с нормальным или избыточным весом такой связи не обнаружили.

Также ученые выяснили, что вегетарианцы, которые ели рыбу, яйца или молочные продукты, имели примерно такие же шансы дожить до 100 лет, как и люди, которые ели мясо.

По мнению авторов работы, это может свидетельствовать о том, что женщинам в старшем возрасте важно получать достаточно калорий и необходимых питательных веществ. Результаты также поддерживают другие исследования, которые указывают на важность белка для сохранения мышечной массы и здорового старения.

Данные взяли из Китайского долговременного исследования здорового долголетия — одного из крупнейших в мире проектов, посвященных пожилым людям. Ученые сравнили состояние 1459 людей, которые дожили до 100 лет, с 3744 людьми в возрасте от 80 до 90 лет.

Исследователи считают, что индекс массы тела частично объясняет связь между вегетарианством и меньшей продолжительностью жизни. Они отмечают, что люди старшего возраста чаще имеют недостаточный вес, поэтому роль массы тела в долголетии стоит исследовать дальше.

В то же время авторы отмечают: исследование показывает лишь статистическую связь, а не прямой причинно-следственный эффект. На результаты могли повлиять и другие факторы. Например, учёные не учитывали, как менялись пищевые привычки людей на протяжении жизни.

Предыдущие исследования уже показывали, что образ жизни, в частности питание, сон и физическая активность, могут существенно влиять на продолжительность жизни. По некоторым оценкам, до 90 лет люди доживают примерно на 70% благодаря здоровым привычкам.

Учёные также напоминают, что растительные диеты и ограничение мяса связывают с более низким риском сердечно-сосудистых болезней, инсульта, диабета второго типа и ожирения. В то же время переработанное и красное мясо часто ассоциируют с худшими показателями здоровья, поэтому его рекомендуют есть умеренно.

Авторы исследования подытожили, что для здорового долголетия важно сбалансированное питание, которое содержит как растительные, так и животные продукты.

