22 мая 2026, пятница, 16:37
Ученые советуют женщинам есть мясо

  • 22.05.2026, 16:24
Ученые советуют женщинам есть мясо

Это поможет дожить до 100 лет.

Китайские учёные выяснили, что пожилые женщины, которые едят мясо, чаще доживают до 100 лет, чем вегетарианки. Но связь обнаружили только среди людей с недостаточным весом, пишет New Voice.

Люди живут все дольше, и к 2050 году количество людей старше 80 лет в мире может достичь почти 500 миллионов. Ученые до сих пор пытаются понять, какое питание помогает прожить дольше и сохранить здоровье в старости.

Исследователи из Китая проанализировали данные более 5 тысяч людей в возрасте от 80 лет. Они обнаружили, что среди женщин, которые ели мясо, шанс дожить до 100 лет был выше, чем среди женщин-вегетарианок. У мужчин такой связи не нашли.

Впрочем, исследователи отмечают, что результаты имеют важное уточнение. Более низкие шансы дожить до 100 лет были только у вегетарианок с недостаточным весом.

Авторы исследования заявили, что ежедневное потребление мяса в группе людей с недостаточным весом было связано с повышением вероятности дожить до 100 лет на 44% по сравнению с вегетарианской диетой. Среди людей с нормальным или избыточным весом такой связи не обнаружили.

Также ученые выяснили, что вегетарианцы, которые ели рыбу, яйца или молочные продукты, имели примерно такие же шансы дожить до 100 лет, как и люди, которые ели мясо.

По мнению авторов работы, это может свидетельствовать о том, что женщинам в старшем возрасте важно получать достаточно калорий и необходимых питательных веществ. Результаты также поддерживают другие исследования, которые указывают на важность белка для сохранения мышечной массы и здорового старения.

Данные взяли из Китайского долговременного исследования здорового долголетия — одного из крупнейших в мире проектов, посвященных пожилым людям. Ученые сравнили состояние 1459 людей, которые дожили до 100 лет, с 3744 людьми в возрасте от 80 до 90 лет.

Исследователи считают, что индекс массы тела частично объясняет связь между вегетарианством и меньшей продолжительностью жизни. Они отмечают, что люди старшего возраста чаще имеют недостаточный вес, поэтому роль массы тела в долголетии стоит исследовать дальше.

В то же время авторы отмечают: исследование показывает лишь статистическую связь, а не прямой причинно-следственный эффект. На результаты могли повлиять и другие факторы. Например, учёные не учитывали, как менялись пищевые привычки людей на протяжении жизни.

Предыдущие исследования уже показывали, что образ жизни, в частности питание, сон и физическая активность, могут существенно влиять на продолжительность жизни. По некоторым оценкам, до 90 лет люди доживают примерно на 70% благодаря здоровым привычкам.

Учёные также напоминают, что растительные диеты и ограничение мяса связывают с более низким риском сердечно-сосудистых болезней, инсульта, диабета второго типа и ожирения. В то же время переработанное и красное мясо часто ассоциируют с худшими показателями здоровья, поэтому его рекомендуют есть умеренно.

Авторы исследования подытожили, что для здорового долголетия важно сбалансированное питание, которое содержит как растительные, так и животные продукты.

