Признак слабости Кремля 2 Петр Олещук

22.05.2026, 16:48

1,904

Петр Олещук

Именно поэтому российская верхушка нервничает.

Путин снова достает ядерную дубинку. Снова угрожает, снова пытается запугать Запад, снова рассчитывает, что страх перед гипотетической эскалацией заставит партнеров Украины надавить на Киев. И, похоже, именно это сейчас становится одним из главных инструментов российской политики.

На этот раз происходят специальные Масштабные совместные учения стратегических и тактических ядерных сил России и Беларуси в период с 18 по 21 мая 2026 года. В этих маневрах приняли участие более 60 тысяч военнослужащих, авиация, боевые корабли и подводные лодки, а основной целью была «отработка доставки и применения спецбоеприпасов в условиях повышенной готовности». Так что нагнетание вывели на новый уровень.

Долгое время в 2025 году российская власть старалась избегать ядерного шантажа. Сейчас Путин снова может возвращаться к этому аргументу, потому что ситуация для него изменилась не в лучшую сторону. Если раньше он мог считать, что просто дожмет Украину, то теперь Украина все болезненнее влияет не только на фронт, но и на российский тыл. Особенно важными стали удары по российской нефтяной инфраструктуре. Российский нефтяной экспорт, нефтепереработка и логистика все чаще становятся целями украинских атак. Для Кремля это уже не символическая проблема. Это удар по ресурсной основе войны.

Именно поэтому российская верхушка нервничает. Именно поэтому российские военные комментаторы все чаще говорят о том, что Украина переносит часть производств на Запад, развивает собственные дроны, увеличивает ударные возможности и использует их против России. Отсюда и новые угрозы в адрес европейцев, стран Балтии, государств Восточной Европы и Скандинавии. Москва пытается убедить их, что поддержка украинского военно-промышленного комплекса будет иметь для них страшные последствия.

Это уже не просто риторика для внутреннего потребления. Кремль пытается запугать партнеров Украины и заставить их ограничить военное и промышленное сотрудничество с Киевом. Особенно после того, как Европейский Союз принимает масштабные решения по финансированию Украины, Россия понимает, что украинские производственные возможности могут расти. А если они будут расти, то количество ударов по российской военной и экономической инфраструктуре также будет увеличиваться.

Вот здесь и появляется ядерный шантаж. Москва не может эффективно остановить украинские удары собственными средствами, поэтому пытается остановить их политическим давлением через Запад. Кремль хочет, чтобы Трамп или другие западные лидеры начали говорить европейцам, что поддержка украинских дальнобойных возможностей якобы ведет к ядерной катастрофе.

В этом есть существенное отличие от предыдущего периода. Администрация Байдена имела гораздо больше рычагов влияния на применение Украиной западного оружия, потому что именно США предоставляли важные наступательные ресурсы. Когда Украина получала те или иные системы, Вашингтон мог устанавливать ограничения относительно целей и способов применения. Теперь ситуация другая. Украина все больше использует собственные дальнобойные средства, собственные дроны, собственные технологии и сама определяет цели для ударов.

Именно это больше всего раздражает Кремль. Раньше можно было давить на Вашингтон, а Вашингтон мог сдерживать Киев. Теперь этот механизм работает хуже. Если украинские средства производятся в Украине или в сотрудничестве с европейскими партнерами, то возможностей американского контроля становится меньше. Поэтому россияне и пытаются действовать через страх. Они хотят, чтобы Запад сам начал ограничивать Украину, боясь российских угроз.

Но ядерные угрозы Путина не являются признаком силы. Наоборот, они свидетельствуют о потере уверенности. Если бы Кремль действительно верил в неизбежную победу, ему не нужно было бы снова доставать эту старую карту. Он бы просто продолжал наступать, давить, захватывать и диктовать условия. Но когда ставка на обычное военное превосходство не дает нужного результата, Кремль возвращается к психологической войне.

При этом сам Путин не выглядит человеком, готовым к самоубийственной эскалации.

Он может быть жестоким, агрессивным и опасным, но все его поведение показывает крайнюю личную трусость. Это человек, который во время пандемии принимал гостей после многодневного карантина за многометровым столом. Это человек, который демонстрировал страх за собственную физическую безопасность. Трудно представить, что именно такой человек сознательно пойдет на сценарий, который может означать конец и для него лично, и для его режима.

Поэтому ядерный шантаж Кремля прежде всего является блефом. Опасным, циничным, рассчитанным на слабость и страх, но все же блефом. Его цель не в том, чтобы реально начать ядерную войну. Его цель в том, чтобы заставить Запад сам себя ограничивать. Чтобы европейцы боялись помогать Украине. Чтобы американские политики могли объяснять кулуарные договоренности с Москвой якобы необходимостью избежать ядерной катастрофы. Чтобы любая уступка России подавалась не как слабость, а как ответственность.

Именно так может работать и аргументация относительно возможного давления на Украину. Мол, нужно остановить удары по российской нефтяной инфраструктуре, потому что иначе Путин обидится. Нужно ограничить украинский военно-промышленный комплекс, потому что иначе Кремль пойдет на эскалацию. Нужно уменьшить поддержку Киева, потому что иначе будет большая война. На самом деле это лишь перекладывание ответственности с агрессора на жертву.

Не исключено, что такие сигналы уже рассылаются по разным каналам. И не исключено, что на часть европейских политиков они могут подействовать. В Европе до сих пор немало людей, которые готовы рассматривать украинские территории, украинскую безопасность и украинскую способность к сопротивлению как материал для успокоения Кремля. Для них ядерный шантаж является удобным оправданием. Можно говорить не об уступках агрессору, а о предотвращении худшего сценария.

Но проблема в том, что такая логика уже неоднократно проваливалась. Каждая уступка Путину не уменьшала его аппетиты, а лишь убеждала его, что шантаж работает. Если ядерные угрозы позволяют ограничивать Украину, то они будут звучать снова. Если с их помощью можно добиться смягчения санкций, блокирования украинских ударов или сокращения военной помощи, Кремль будет использовать их и дальше.

Именно поэтому нынешняя активизация ядерной темы не должна пугать настолько, чтобы парализовать политическую волю. Она должна настораживать в другом смысле. Это сигнал, что Путин уже не чувствует себя уверенно. Украинские удары по российскому тылу, развитие украинского производства, европейская поддержка и наращивание военных возможностей создают для него реальную проблему. И он пытается компенсировать эту проблему тем, что у него всегда оставалось, запугиванием.

Кремлевские ядерные страшилки являются не доказательством силы России, а проявлением ее тревоги. Это попытка остановить Украину не на поле боя, а через страх в западных столицах. Это попытка заставить других сделать то, чего Россия сама уже не может достичь военными средствами. И именно поэтому худшей реакцией было бы поддаться этому шантажу.

Петр Олещук, доктор политических наук, профессор КНУ имени Тараса Шевченко, специально для сайта Charter97.org

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com