Белорус обворовал женщину ради романтики 6 22.05.2026, 16:40

Из квартиры пропали драгоценности.

В Могилёве женщина лишилась золотых украшений после того, как пустила к себе жить нового знакомого. Подробности сообщили в УВД Могилёвского облисполкома.

В милицию обратилась 45-летняя местная жительница. Она рассказала, что из квартиры пропали драгоценности.

Правоохранители выяснили, что к краже причастен 41-летний житель Бобруйскиого района, с которым женщина познакомилась незадолго до происшествия и разрешила ему пожить у себя.

Спустя две недели совместного проживания мужчина начал собираться на заработки. Перед отъездом он решил устроить домашнее застолье, но денег на это не оказалось. Тогда он нашёл в стеллаже два золотых кольца хозяйки квартиры, забрал их и продал всего за 100 рублей.

На вырученные деньги мужчина организовал посиделки, не объяснив женщине происхождение средств, а уже на следующий день уехал.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело.

