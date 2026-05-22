Что значило «Лебединое озеро» во время визита Путина в Китай7
- 22.05.2026, 16:32
Мнение украинского дипломата Кислицы.
Первый заместитель главы Офиса президента Украины, дипломат Сергей Кислица увидел скрытый символизм в музыкальном сопровождении ужина во время недавнего визита главы Кремля Владимира Путина в Пекин.
Речь идет о композиции «Лебединое озеро», прозвучавшей на торжественном приеме. По мнению Кислицы, такой выбор мог быть неслучайным.
Он напомнил, что в современной политической культуре России этот балет ассоциируется с завершением эпохи власти. Такой символизм возник после августовского путча 1991 года, когда государственное телевидение транслировало «Лебединое озеро», скрывая происходящие в стране события.
«Символизм в китайской культуре используется для того, чтобы косвенно передавать сложные идеи и направлять нужные послания… Думал ли московский диктатор о том, сколько времени ему осталось, или о том, сколько времени он может купить, служа Пекину? В любом случае выбор развлечения на банкете оказался исключительно символичным», — написал дипломат.
Кислица также с иронией прокомментировал попытки представителя российского МИД Марии Захаровой искать символизм в собственном имени, указывая, что часть «ма» в китайском языке означает «лошадь», а нынешний год якобы связан с этим символом.
«Если не черные лебеди и не лошади апокалипсиса, то ВСУ уж точно принесут Москве все, чего она заслуживает», — добавил он.