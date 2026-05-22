Знакомая Хлестова: Власти раздражало то, что люди выражали Алексею поддержку 2 22.05.2026, 17:02

2,212

Алексей Хлестов

Фото: threads.com/@khlestov

Триггером стало интервью певца.

После задержания певца Алексея Хлестова его родные в соцсетях продолжают получать сотни комментариев с поддержкой.

— Когда Лешу обнаружили в такси, начался просто какой-то невероятный бум, его все начали поддерживать, петь его песни, — поделилась с «Салідарнасцю» на условиях анонимности знакомая Хлестова. — Он стал проводить эфиры в соцсетях, и люди приходили к нему тысячами. Было видно, насколько и он сам был рад и счастлив.

Потому что это тяжело, когда артиста лишают сцены и всего. И тут вдруг он почувствовал, что кому-то нужен. И не просто нужен, это прямо реально народная любовь.

Тогда уже стало понятно, что над ним повис этот домоклов меч. Конечно, власти раздражало то, что люди выражали Леше поддержку и любовь — без постановки, без принуждения, совершенно бесплатно.

А триггером, скорее всего, стало его недавнее интервью, где он и рассказал об этой любви. Оно вышло пару недель назад на совершенно неизвестном маленьком канале. Но как только его нашли, оно стало популярным.

Просто целью властей было загнать Лешу под плинтус, чтобы сидел тихонько, и никто его не помнил. А получилось ровно наоборот.

Он опять становится популярным, люди поют его песни, выпускают кучу сториз, кучу репостов. Это прямо какой-то беларуский флешмоб в поддержку Хлестова.

После задержания в соцсетях появилось видео, которое Хлестов записал накануне: он подтвердил, что силовики проявляют к нему повышенное внимание и рассказал, что его уже трижды вызывали по странным причинам разные силовые структуры. Очевидно, Алексей предполагал и свое задержание.

Напомним, Алексей Хлестов (много лет выступал на мероприятиях, организованных государственными органами, городских и республиканских праздниках.

В недавнем интервью YouTube-каналу OPUSHKA он рассказал, что с 2021 года его негласно «отменили» как певца. Он рассылал резюме в разные компании, но везде получал отказы «по определенным причинам». Из-за проблем с трудоустройством артист устроился на работу в такси.

Белорусская рада культуры в феврале 2023 года писала, что Хлестов попал в список из 87 коллективов и артистов, чьи песни запрещено исполнять в Беларуси. Предположительно, его составили в КГБ и передали госучреждениям, связанным с организацией концертов.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com