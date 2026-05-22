В США арестовали сестру главы кубинского военного конгломерата 1 22.05.2026, 17:30

Ее ждет депортация.

США задержали Адис Ластрес Мореру — сестру главы кубинского конгломерата GAESA, объединяющего предприятия, связанные с военными структурами Кубы. Об этом сообщил госсекретарь США Марко Рубио, пишет агентство Reuters (перевод — сайт Charter97.org).

По данным американских властей, Морера въехала в Соединенные Штаты в 2023 году как обладательница статуса постоянного жителя. Сейчас она находится под стражей Иммиграционной и таможенной полиции США (ICE) и ожидает процедуры депортации.

В заявлении ICE говорится, что присутствие Мореры на территории США «представляет угрозу» и противоречит внешнеполитическим интересам Вашингтона.

GAESA — один из крупнейших и наиболее влиятельных экономических конгломератов Кубы. Структура контролирует широкий спектр бизнеса — от туризма и недвижимости до торговли и финансовых активов. Кубинские власти традиционно избегают публичных комментариев о деятельности холдинга.

В Гаване ранее объясняли закрытость вокруг GAESA необходимостью противодействовать американским торговым и финансовым ограничениям, которые, по утверждению кубинской стороны, серьезно осложняют внешнеэкономическую деятельность острова.

Получить комментарий представителей Адис Ластрес Мореры пока не удалось. Задержание произошло на фоне продолжающегося ужесточения политики США в отношении Кубы.

