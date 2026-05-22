В США арестовали сестру главы кубинского военного конгломерата

В США арестовали сестру главы кубинского военного конгломерата1
- 22.05.2026, 17:30
Ее ждет депортация.
США задержали Адис Ластрес Мореру — сестру главы кубинского конгломерата GAESA, объединяющего предприятия, связанные с военными структурами Кубы. Об этом сообщил госсекретарь США Марко Рубио, пишет агентство Reuters (перевод — сайт Charter97.org).
По данным американских властей, Морера въехала в Соединенные Штаты в 2023 году как обладательница статуса постоянного жителя. Сейчас она находится под стражей Иммиграционной и таможенной полиции США (ICE) и ожидает процедуры депортации.
В заявлении ICE говорится, что присутствие Мореры на территории США «представляет угрозу» и противоречит внешнеполитическим интересам Вашингтона.
GAESA — один из крупнейших и наиболее влиятельных экономических конгломератов Кубы. Структура контролирует широкий спектр бизнеса — от туризма и недвижимости до торговли и финансовых активов. Кубинские власти традиционно избегают публичных комментариев о деятельности холдинга.
В Гаване ранее объясняли закрытость вокруг GAESA необходимостью противодействовать американским торговым и финансовым ограничениям, которые, по утверждению кубинской стороны, серьезно осложняют внешнеэкономическую деятельность острова.
Получить комментарий представителей Адис Ластрес Мореры пока не удалось. Задержание произошло на фоне продолжающегося ужесточения политики США в отношении Кубы.