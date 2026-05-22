22 мая 2026, пятница, 18:08
В Беларуси появятся светофоры с ИИ

  • 22.05.2026, 17:48
Первым будет Брест.

В Беларуси внедрят светофоры, управляемые искусственным интеллектом, что должно помочь решить проблему заторов на сложных перекрестках. Первым городом, где ИИ будет помогать регулировать движение, станет Брест. Об этом сообщил «Бресткий вестник».

В Бресте ИИ-светофоры внедряд на одном из самых загруженных перекрестков улиц Московская и Пионерская.

Как пишет «Минская правда», система ИИ будет работать в режиме реального времени:

— анализировать поток: камеры и датчики будут передавать нейросети данные о количестве машин на каждой полосе;

— отвечать за гибкие фазы: если на одном из направлений собирается затор, искусственный интеллект самостоятельно будет продлевать действие зеленого сигнала, чтобы быстрее разгрузить улицу.

Все это должно заметно сократить время ожидания на перекрестке и уменьшить заторы.

Точная дата старта работы ИИ пока не озвучена, однако интеграция оборудования уже началась. Если пилотный проект в Бресте покажет высокую эффективность, светофоры нового поколения начнут массово устанавливать и на других сложных магистралях страны.

