В Беларуси появятся светофоры с ИИ
- 22.05.2026, 17:48
Первым будет Брест.
В Беларуси внедрят светофоры, управляемые искусственным интеллектом, что должно помочь решить проблему заторов на сложных перекрестках. Первым городом, где ИИ будет помогать регулировать движение, станет Брест. Об этом сообщил «Бресткий вестник».
В Бресте ИИ-светофоры внедряд на одном из самых загруженных перекрестков улиц Московская и Пионерская.
Как пишет «Минская правда», система ИИ будет работать в режиме реального времени:
— анализировать поток: камеры и датчики будут передавать нейросети данные о количестве машин на каждой полосе;
— отвечать за гибкие фазы: если на одном из направлений собирается затор, искусственный интеллект самостоятельно будет продлевать действие зеленого сигнала, чтобы быстрее разгрузить улицу.
Все это должно заметно сократить время ожидания на перекрестке и уменьшить заторы.
Точная дата старта работы ИИ пока не озвучена, однако интеграция оборудования уже началась. Если пилотный проект в Бресте покажет высокую эффективность, светофоры нового поколения начнут массово устанавливать и на других сложных магистралях страны.