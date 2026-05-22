Вчера в Беларуси был установлен температурный рекорд года
- 22.05.2026, 17:26
До абсолютного рекорда за всю историю не хватило всего чуть-чуть.
Вчерашний день выдался рекордно жарким в этому году. Температура в стране перевалила за отметку +30°С и достигла 31°С градуса жары. В Минске тоже было жарковато, пишет blizko.by.
Прямо через Минск с севера на юг прошла граница высокой температуры выше +24..+25°С. Жарче всего было на востоке страны: в Жлобине и Славгороде официальные термометры показали +31°С, еще в пяти городах перевалило за +30°С.
Максимальная температура в Минске составила +26,5°С, но надо учитывать, что это данные главной минской метеостанции в Уручье. В течение дня другие погодные станции Белгидромета показывали температуру и повыше. Так, датчик на Автозаводе среди дня показывал +27,4°С.
До абсолютного рекорда страны не дотянули всего чуть-чуть: в 2007 году в Лельчицах было +31,8°С.