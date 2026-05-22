закрыть
22 мая 2026, пятница, 18:08
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Вчера в Беларуси был установлен температурный рекорд года

  • 22.05.2026, 17:26
Вчера в Беларуси был установлен температурный рекорд года

До абсолютного рекорда за всю историю не хватило всего чуть-чуть.

Вчерашний день выдался рекордно жарким в этому году. Температура в стране перевалила за отметку +30°С и достигла 31°С градуса жары. В Минске тоже было жарковато, пишет blizko.by.

Прямо через Минск с севера на юг прошла граница высокой температуры выше +24..+25°С. Жарче всего было на востоке страны: в Жлобине и Славгороде официальные термометры показали +31°С, еще в пяти городах перевалило за +30°С.

Максимальная температура в Минске составила +26,5°С, но надо учитывать, что это данные главной минской метеостанции в Уручье. В течение дня другие погодные станции Белгидромета показывали температуру и повыше. Так, датчик на Автозаводе среди дня показывал +27,4°С.

До абсолютного рекорда страны не дотянули всего чуть-чуть: в 2007 году в Лельчицах было +31,8°С.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

По обе стороны решетки
По обе стороны решетки Ирина Халип
Света 0,03 %
Света 0,03 % Наталья Радина
Украинские атаки разрушают главный миф путинского режима
Украинские атаки разрушают главный миф путинского режима Петр Олещук
Украина сломала уравнение войны
Украина сломала уравнение войны Леонид Невзлин