Вчера в Беларуси был установлен температурный рекорд года 22.05.2026, 17:26

До абсолютного рекорда за всю историю не хватило всего чуть-чуть.

Вчерашний день выдался рекордно жарким в этому году. Температура в стране перевалила за отметку +30°С и достигла 31°С градуса жары. В Минске тоже было жарковато, пишет blizko.by.

Прямо через Минск с севера на юг прошла граница высокой температуры выше +24..+25°С. Жарче всего было на востоке страны: в Жлобине и Славгороде официальные термометры показали +31°С, еще в пяти городах перевалило за +30°С.

Максимальная температура в Минске составила +26,5°С, но надо учитывать, что это данные главной минской метеостанции в Уручье. В течение дня другие погодные станции Белгидромета показывали температуру и повыше. Так, датчик на Автозаводе среди дня показывал +27,4°С.

До абсолютного рекорда страны не дотянули всего чуть-чуть: в 2007 году в Лельчицах было +31,8°С.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com