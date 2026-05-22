Настроения в Москве резко меняются 3 22.05.2026, 11:13

3,094

Путин вскоре окажется перед выбором.

Бравада и показная уверенность сменяются страхом, пока сотни дронов атакуют Москву, а экономика России трещит под давлением войны, пишет The Telegraph (перевод — сайт Charter97.org).

Настроения в Москве резко меняются. Если еще год назад российская столица жила с ощущением стабильности и почти не чувствовала последствий войны, то теперь страх и усталость становятся новой реальностью.

После масштабных атак украинских дронов на Москву жители впервые массово ощутили, что война больше не остается «где-то далеко». Удары по аэропортам, нефтебазам и жилым районам вызвали тревогу даже среди тех, кто раньше предпочитал не замечать происходящее. Многие москвичи признаются, что впервые почувствовали личную угрозу.

Российское наступление замедляется, экономика теряет темпы роста, а дефицит рабочей силы становится рекордным. По оценкам аналитиков, стране не хватает миллионов работников после массовой эмиграции и огромных потерь на фронте.

Экономисты предупреждают, что военные расходы уже перестают спасать ситуацию. Центробанк удерживает высокие ставки, бизнес стагнирует, а вне оборонного сектора все больше предприятий сокращают производство и переводят сотрудников на неполную занятость.

На этом фоне эксперты считают, что Путин вскоре окажется перед тяжелым выбором — либо постепенно сворачивать войну, либо переводить Россию на более жесткие мобилизационные рельсы. Речь идет не только о новой волне призыва, но и о фактическом возврате к советской модели управления с усилением контроля над экономикой, ограничением свобод и давлением на общество.

В самой России все чаще звучат слова, которые еще недавно были почти табуированы — люди просто хотят, чтобы война закончилась.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com