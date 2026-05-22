22 мая 2026, пятница, 12:00
Настроения в Москве резко меняются

  22.05.2026, 11:13
Путин вскоре окажется перед выбором.

Бравада и показная уверенность сменяются страхом, пока сотни дронов атакуют Москву, а экономика России трещит под давлением войны, пишет The Telegraph (перевод — сайт Charter97.org).

Настроения в Москве резко меняются. Если еще год назад российская столица жила с ощущением стабильности и почти не чувствовала последствий войны, то теперь страх и усталость становятся новой реальностью.

После масштабных атак украинских дронов на Москву жители впервые массово ощутили, что война больше не остается «где-то далеко». Удары по аэропортам, нефтебазам и жилым районам вызвали тревогу даже среди тех, кто раньше предпочитал не замечать происходящее. Многие москвичи признаются, что впервые почувствовали личную угрозу.

Российское наступление замедляется, экономика теряет темпы роста, а дефицит рабочей силы становится рекордным. По оценкам аналитиков, стране не хватает миллионов работников после массовой эмиграции и огромных потерь на фронте.

Экономисты предупреждают, что военные расходы уже перестают спасать ситуацию. Центробанк удерживает высокие ставки, бизнес стагнирует, а вне оборонного сектора все больше предприятий сокращают производство и переводят сотрудников на неполную занятость.

На этом фоне эксперты считают, что Путин вскоре окажется перед тяжелым выбором — либо постепенно сворачивать войну, либо переводить Россию на более жесткие мобилизационные рельсы. Речь идет не только о новой волне призыва, но и о фактическом возврате к советской модели управления с усилением контроля над экономикой, ограничением свобод и давлением на общество.

В самой России все чаще звучат слова, которые еще недавно были почти табуированы — люди просто хотят, чтобы война закончилась.

