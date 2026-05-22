Европейские акции пошли в рост
- 22.05.2026, 11:30
Стало известно, чем вызван оптимизм.
Европейские акции идут вверх в пятницу: инвесторы с оптимизмом встретили сигналы о подвижках в мирных переговорах между США и Ираном, хотя стороны по-прежнему расходятся во мнениях о ключевых вопросах.
Панъевропейский индекс STOXX 600 к 10:22 МСК вырос на 0,7%.
Подъем возглавили акции Nokia, Infineon Technologies и Deutsche Post, подорожавшие на 4,4%, 4,35% и 4,1% соответственно
Немецкий индекс DAX укрепился на 0,8%, британский FTSE 100 прибавил 0,4%, а французский CAC 40 - 0,7%.