Аномальная жара идет в Европу 3 22.05.2026, 11:46

Температура поднимется почти до +40°.

В ближайшие дни Европу накроет первая серьезная волна жары в этом году. Синоптики предупреждают, что температура во многих странах окажется значительно выше климатической нормы, а в отдельных регионах возможны новые майские рекорды.

Как пишет Bloomberg, причиной аномального потепления стал мощный антициклон, или так называемый «тепловой купол». Он удерживает горячий воздух и способствует его дополнительному прогреву у поверхности земли. По прогнозам метеорологов, температура будет превышать обычные показатели на 5–11 градусов.

Особенно заметной жара станет в Великобритании. В Лондоне уже к выходным ожидается до +32°, что необычно для конца мая. Синоптики отмечают, что это может стать одним из самых заметных периодов ранней жары за последние годы.

Во Франции температура в Париже повысится примерно до +31°, а на юго-западе страны местами достигнет +35°. Самая экстремальная жара ожидается в Испании. В некоторых районах страны воздух может раскалиться до +38°.

Метеорологи связывают усиление жары с изменением климата. По их словам, в Европе волны тепла теперь приходят раньше и становятся более продолжительными. Дополнительную роль играет пересыхание почвы: сухая земля хуже удерживает влагу, из-за чего температура продолжает расти, а вероятность дождей снижается.

После нестабильной погоды с грозами и перепадами температуры в Европе ожидается более сухой и спокойный период. Ясное небо также будет способствовать увеличению выработки солнечной энергии. При этом производство электроэнергии с помощью ветра во Франции и Германии временно снизится из-за слабого ветра.

