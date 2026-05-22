Певец Алексей Хлестов записал видеообращение 2 22.05.2026, 11:29

Он просил его распространить.

В аккаунте задержанного певца Алексея Хлестова опубликовалось видео, в котором он рассказал о «профилактических» беседах с ним у силовиков, в том числе в ГУБОПиКе. Хлестов просит распространить это видео для своей защиты.

Он говорит, что первый раз его пригласили на беседу в ГАИ по причине якобы нарушения ПДД, что трогал телефон при движении.

«Если я выкладываю это видео, значит я не дома и не на работе. Скорее всего я нахожусь на профилактической беседе, которая уже происходит третий раз. Первый раз я был приглашен в ГУБОПиК на Революционную, была очень непонятная беседа, совершенно непонятная. Я не смог ничего ответить. В пятницу я вышел и продолжил работать в такси. В понедельник меня пригласили в ГУВД. Я туда приехал самостоятельно. Сегодня меня пригласили в Транспортную милицию или Транспортную службу на Партизанский проспект. Я предполагаю, что буду либо задержан, либо будет снова беседа. Никакие неправомерные действия я не делал, ничего противозаконного не совершал, поэтому прошу распространить это видео, чтобы обратили внимание соответствующие органы. Чтобы могли защитить меня как гражданина РБ», — говорит Алексей.

Сегодня ночью жена Алексея сообщила в соцсетях, что муж находится на Окрестина.

