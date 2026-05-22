В Венгрии на НПЗ произошел мощный взрыв 4 22.05.2026, 12:06

Премьер-министр Петер Мадьяр сообщил подробности.

На венгерском нефтеперерабатывающем заводе MOL произошел взрыв, в результате чего погиб человек.

Об этом сообщил премьер-министр страны Петер Мадьяр в Facebook.

В пятницу, 22 мая, Мадьяр заявил, что в городе Тисауйварош на НПЗ MOL произошел взрыв, в результате которого один человек погиб, еще несколько получили серьезные травмы.

По словам премьера, министр энергетики Иштван Капитань вместе с генеральным директором MOL Жолтом Хернади отправились к месту происшествия.

