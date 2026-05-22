В Венгрии на НПЗ произошел мощный взрыв

В Венгрии на НПЗ произошел мощный взрыв4
- 22.05.2026, 12:06
Премьер-министр Петер Мадьяр сообщил подробности.
На венгерском нефтеперерабатывающем заводе MOL произошел взрыв, в результате чего погиб человек.
Об этом сообщил премьер-министр страны Петер Мадьяр в Facebook.
В пятницу, 22 мая, Мадьяр заявил, что в городе Тисауйварош на НПЗ MOL произошел взрыв, в результате которого один человек погиб, еще несколько получили серьезные травмы.
По словам премьера, министр энергетики Иштван Капитань вместе с генеральным директором MOL Жолтом Хернади отправились к месту происшествия.