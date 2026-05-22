22 мая 2026, пятница, 12:01
Минчане: Пора задавать им вопросы!

1
  22.05.2026, 11:53
Белорусы удивлены действиям «Зеленстроя».

Жители разных городов Беларуси обратили внимание на массовую вырубку деревьев на центральных улицах. Особенно много комментариев в соцсетях на эту тему от минчан.

«Минск, улица Танка, — пишет пользовательница Threads под ником vi_ka_li . — «Зеленстрой» выпиливает до земли газон, высота травяного покрова была менее 10 см, сначала спилили машинами, потом подошла бригада и добила это до земли триммерами, прямо по стволам деревьев долбили. Один лопатой просто стоял и бил по стволу огромной ивы. Я заорала на него, и он убежал. Также «Зеленстрой» вырубил немало деревьев на этом же участке.

Последние 2 года началась агрессивная обрезка, вырубка деревьев и скашивание травы до земли. Надеюсь, жители других домов и районов не будут молча наблюдать это варварское уничтожение экосистемы. Многие даже и не знают своих прав, что придомовая территория принадлежит им, собственникам, и только они массовыми коллективными обращениями и требованиями могут остановить и вразумить «Зеленстрой» и ЖЭУ».

Жители Минска и других городов поддержали автора поста. Сайт Charter97.org приводит некоторые комментарии:

— Люди! А не кажется что пора начать задавать им вопросы? Что происходит? Это же просто вредительство и намеренное уничтожение посадок!

— Что-то непонятное творится. Сухостой не трогают, а хорошие деревья вырубают. Я живу в центре города, район Захарова-Пулихова, во дворах трава уже по пояс. А газоны, которые выходят на улицы уже по второму разу косят. Ничего не понимаю

— Нет на них управы. Могилев весь лысый от их кривых рук. Видно, у них миссия убить все живое

— В этом году вообще какая-то дичь происходит. Выпиливают все подряд, все что только могут. Наш город оголился до максимума. Хочется спросить: а вы сажали, что бы вырубать сейчас? Неадекватность в этом присутствует невероятная. Что происходит вообще?

— Борьба с растениями. Для чего? Чтобы уничтожить все живое в городе?

— Системы распознавания лиц не работают. Поэтому зелень по всей стране уничтожают.

— Странно, что обычные люди должны объяснять «Зеленстрою» как обращаться с растениями на придомовых территориях, а не наоборот

