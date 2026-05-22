Политзаключенный журналист Кирилл Позняк находится в тяжелом состоянии
- 22.05.2026, 12:17
Он в больнице при СИЗО.
Политзаключенный журналист Кирилл Позняк попал в больницу при СИЗО в Колядичах.
«В больнице при СИЗО-1 в тяжелом состоянии находится мой бывший муж журналист Кирилл Позняк. С запущенными последствиями пневмонии и ковида, которые подхватил в изоляторе на Окрестина 8 месяцев тому назад. Право на охрану здоровья — это базовое право человека. Прошу сделать тех, от кого это зависит, все, чтобы сохранить человеческую жизнь!» — написала его бывшая жена Елена в соцсетях.
Кирилл Позняк был задержан 4 сентября 2025 года. Тогда КГБ объявил «экстремистским формированием» YouTube-канал «Платформа 375», а журналиста назвал «организатором» этого «формирования». Также задержана его дочь Янина.