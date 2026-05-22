В оккупированном Севастополе ввели талоны на дизель и лимиты на бензин 1 22.05.2026, 12:56

Крым охватил топливный кризис.

В оккупированном Севастополе ввели талоны на продажу дизельного топлива и ограничили отпуск бензина в одни руки 20 литрами.

Такое решение касается крупнейшей сети автозаправок ТЭС, сообщил назначенный Россией «глава» города Михаил Развожаев. «Сейчас существуют определенные логистические сложности, причины которых известны. <...> Чтобы избежать ажиотажа, как и в прошлый раз, вводим меру, которая уже доказала свою эффективность», — написал Развожаев в телеграм-канале. Он попросил местных жителей «отнестись к ситуации с пониманием» и «не создавать искусственный ажиотаж».

Севастополь стал первой территорией, среди входящих в состав РФ и находящихся под временной оккупацией, «власти» которой ввели ограничение на продажу топлива из-за украинских ударов по нефтеперерабатывающим заводам (НПЗ). До этого на отсутствие бензина марок АИ-92 и АИ-95 на автозаправках стали жаловаться в Рязани. «Перед работой проехал три заправки в Октябрьском районе, не нашел 95-го. При этом заправщик в «Полном баке» сказал, что льготы по скидочной карте теперь не действуют. За мной подъехал водитель и сказал, что и 92-го нет на многих заправках», — рассказал изданию «Говорит НеМосква» местный житель.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com