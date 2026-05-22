22 мая 2026, пятница, 13:34
«Это цена за разморозку?»

  • 22.05.2026, 13:21
«Это цена за разморозку?»

Белорусы спорят из-за цены на драники.

Пользовательницу Threads под ником darya_okyr удивила стоимость блюд в экопарке «Акварель» в Марьиной Горке.

«У меня вопросик: как может стоить три замороженных драника 39 рублей», — пишет она, выкладывая фото.

Многие комментаторы согласились с автором поста. Не обошлось и без шуток. Сайт Charter97.org приводит некоторые из них:

— В смысле «три драника»? У вас в тарелке три драника, соус, сама тарелка в прокат, аренда помещения, налоги, коммуналка, зарплата повару, мойщице, которая собственно эту тарелку помоет за вами и многое другое.

— Три замороженных драника не могут стоить 39 рублей, а золотистые картофельные медальоны могут!

— Тогда я сегодня дома поужинал рублей на 300 – 350.

— Это налог на лень. Когда лень пожарить дома свои, приходится платить десятикратную цену за полуфабрикат из микроволновки.

— Один драник стоит 13 рублей, у вас три. Все сходится.

— Это за разморозку.

