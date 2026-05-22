«Это цена за разморозку?» 22.05.2026, 13:21

Белорусы спорят из-за цены на драники.

Пользовательницу Threads под ником darya_okyr удивила стоимость блюд в экопарке «Акварель» в Марьиной Горке.

«У меня вопросик: как может стоить три замороженных драника 39 рублей», — пишет она, выкладывая фото.

Многие комментаторы согласились с автором поста. Не обошлось и без шуток. Сайт Charter97.org приводит некоторые из них:

— В смысле «три драника»? У вас в тарелке три драника, соус, сама тарелка в прокат, аренда помещения, налоги, коммуналка, зарплата повару, мойщице, которая собственно эту тарелку помоет за вами и многое другое.

— Три замороженных драника не могут стоить 39 рублей, а золотистые картофельные медальоны могут!

— Тогда я сегодня дома поужинал рублей на 300 – 350.

— Это налог на лень. Когда лень пожарить дома свои, приходится платить десятикратную цену за полуфабрикат из микроволновки.

— Один драник стоит 13 рублей, у вас три. Все сходится.

— Это за разморозку.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com