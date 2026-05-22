Ученые: Предки человека ходили на костяшках пальцев 2 22.05.2026, 13:13

До перехода к прямохождению.

Ученые из Чикагского университета выяснили, что строение человеческого запястья ближе к запястьям шимпанзе и горилл, чем к кистям других приматов. Это может свидетельствовать о том, что предки человека передвигались на костяшках пальцев до перехода к прямохождению. Результаты исследования опубликованы в журнале Proceedings of the Royal Society B (PRS).

Исследователи провели крупнейший на сегодняшний день анализ костей запястья приматов. Для работы использовали компьютерную томографию и трехмерное лазерное сканирование более двух тысяч костей запястья современных и вымерших видов приматов, включая древних гомининов (людей и их ближайших предков).

Ученые сравнили строение восьми костей запястья у разных видов и обнаружили, что человеческие запястья имеют ряд особенностей, характерных для приматов, передвигающихся на костяшках пальцев. В частности, речь идет о строении суставов и сращении некоторых костей, которое помогает стабилизировать кисть при такой форме передвижения.

Авторы отмечают, что прямохождение и ходьба на костяшках имеют общую особенность: в обоих случаях запястье остается относительно прямым и не перегибается назад, как у приматов, опирающихся на ладонь.

При этом современные люди не используют ходьбу на костяшках пальцев. По мнению исследователей, древние анатомические особенности запястья со временем были адаптированы для более сложных движений руки и точного захвата предметов.

Анализ также показал, что признаки, связанные со сложным использованием орудий труда, появились у представителей рода Homo сравнительно поздно — лишь несколько сотен тысяч лет назад. Эти особенности обнаружены как у современных людей, так и у неандертальцев.

