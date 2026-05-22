«Белорусы скажут: «Наконец-то прибрали усача» 9 22.05.2026, 13:46

Нападение на Украину приведет к свержению диктатуры в Беларуси.

О возможности такого сценария заявил российский оппозиционер и правозащитник Марк Фейгин в интервью YouTube-каналу «КурбановаLIVE», комментируя недавние заявления Лукашенко и информацию о возможном нападении на Украину со стороны Беларуси. Сайт Charter97.org приводит фрагмент разговора:

— Лукашенко прекрасно отдает себе отчет, что Москва от линии фронта далеко, а Минск — близко, — сказал он. — И у Украины, как в феврале-марте 2022 года, уже не будет вопросов об атаке территории Беларуси и конкретно самого Лукашенко, а сами понимаете, для него самое главное в Беларуси — это он сам. Если бы ему Беларусь была дорога, он не превратил бы ее в оккупированную Россией территорию. Там войска российские много лет стоят.

Поэтому все, что он изображает, это все попытка отвести от себя угрозу. Даже если начнется какая-то атака с севера, он скажет: «Дорогие друзья, это же не я, это же они, они все меня оккупируют, не надо меня убивать». Вот для чего это нужно.

Мы же не знаем, о чем он 9 мая разговаривал с Путиным, там явно разговор был. Он приехал и психованные заявления начал делать.

В Беларуси будет все сложно. Сразу полетят ракеты, дроны, расстояние-то маленькое, все начнется так же, как сейчас в Туапсе, только гораздо-гораздо хуже. Близкое расстояние. Все его 20 резиденций по стране будут уничтожены. Может, он будет в них, а, может, и нет. Но Лукашенко не готов вечно находиться в бункере, понимаете? И это с учетом, что население белорусское его ненавидит. Если его прибьют, все перекрестятся, скажут: «Наконец-то прибрали усача». У него нелояльная, по большому счету, среда. Он держит ее за горло только репрессиями и присутствием российских войск. Девяти миллионам белорусов не нужен этот Лукашенко.

Нападение на Украину — да, это реальная опасность, но не будет такого неожиданного, страшного нападения, как было в 2022 году.

Все готовы. Будет мясорубище. Куда-то они зайдут, и там же и останутся. Но самое главное, что это не будет, как 2022 год. Теперь это все полетит в Минск. Может, даже где-то с Волыни зайдут украинские войска. Этого исключать не стоило бы. Может быть, будет предлогом вообще окончательно решить проблему Беларуси и белорусского диктатора.

