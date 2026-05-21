Нападение из Беларуси: что задумали Путин и Лукашенко? Денис Попович

21.05.2026, 12:56

Для белорусского диктатора это означает полный разгром в очень короткое время.

Выскажу парадоксальное, на первый взгляд, мнение, относительно попыток России втянуть Беларусь в войну против Украины. Эти попытки продолжаются уже пятый год. И пятый год Лукашенко оказывает сопротивление.

Не потому, что он резко стал проукраинским или испытывает искреннее раскаяние за то, что предоставил россиянам территорию для вторжения в Украину в 2022 году. А потому, что прекрасно понимает возможные военные последствия.

Беларусь имеет устаревшую армию, совершенно не готовую к современной войне дронов. Часть своих вооружений и боеприпасов Беларусь отдала России, чтобы та вела войну против Украины. Для Беларуси нападение на Украину — это полный разгром в очень короткое время.

Но мы видим некую логистическую подготовку, агрессивные заявления Лукашенко, объявленную им «точечную мобилизацию». Это означает, что его «уболтали»?

Во-первых, а что думает о таком товарищ Си? И это гораздо более важный вопрос для Лукашенко, чем давление со стороны Путина.

Во-вторых, чтобы начать войну против Украины, Беларуси нужна не «точечная», а полная мобилизация. Общая численность ВС Беларуси составляет около 65 тыс человек. Их надо разворачивать и увеличивать в несколько раз.

Поэтому все заявления Лукашенко и подготовка к войне, на мой взгляд, пока носят паллиативный и в большей степени информационный характер. Он делает все это не потому, что очень хочет воевать, а как раз потому, что ОЧЕНЬ НЕ ХОЧЕТ. Он прекрасно понимает все возможные последствия для своей армии. Но надо продемонстрировать видимость, и он это делает.

В большей степени я бы говорил об угрозе для Европы. Вот против Литвы или Латвии армия Беларуси как раз могла бы помочь.

Но в этой войне многое со стороны наших врагов происходит вопреки обычной логике. Поэтому, конечно, не стоит нам забывать о роли Лукашенко во вторжении в Украину и о том «откуда на Беларусь готовилось нападение». Ничего нельзя исключать.

Денис Попович, «Фейсбук»

