Два часа, изменившие искусственный интеллект 10 21.05.2026, 13:39

1,692

Машины умнеют быстрее людей.

Всего за два часа мировая индустрия искусственного интеллекта выдала серию событий, которые показали, насколько стремительно меняется технологический мир. От математических открытий до гигантских инвестиций — рынок ИИ переходит в новую фазу, пишет Axios (перевод — сайт Charter97.org).

Главной сенсацией стало заявление OpenAI. Компания сообщила, что одна из её моделей самостоятельно решила знаменитую геометрическую задачу, над которой математики безуспешно работали почти 80 лет. Эксперты считают, что подобные системы могут ускорить прорывы в науке, инженерии и медицине.

Параллельно Anthropic объявила о рекордном росте. Выручка компании во втором квартале может превысить 10,9 млрд долларов, а бизнес впервые выйдет в прибыль раньше ожидаемых сроков.

На этом фоне резко выросла роль вычислительных мощностей. Anthropic подписала соглашение со SpaceX Илона Маска почти на 1,25 млрд долларов в месяц для доступа к суперкомпьютерной инфраструктуре Colossus. Это превращает Маска в одного из ключевых игроков новой ИИ-экономики.

Тем временем Nvidia снова обновила рекорды. Компания заработала 81,6 млрд долларов за квартал, а её глава Дженсен Хуанг назвал происходящее «крупнейшим инфраструктурным бумом в истории человечества».

На Уолл-стрит также ждут IPO SpaceX, OpenAI и Anthropic, чья суммарная стоимость может достигнуть триллионов долларов.

Но вместе с ажиотажем растёт и тревога. Meta начала увольнять около 8 тысяч сотрудников, одновременно наращивая расходы на ИИ. Согласно опросам, 70% американцев считают, что развитие искусственного интеллекта происходит слишком быстро, а большинство сомневается, что выгоду от новой технологии получат все.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com