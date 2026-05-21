В российской Рязани начались жалобы на дефицит бензина после остановки НПЗ 1 21.05.2026, 14:19

Завод стоит с 15 мая после атаки украинских БПЛА.

Жители российской Рязани начали жаловаться на отсутствие бензина марок АИ-92 и АИ-95 на автозаправках, сообщает The Moscow Times.

Об этом они пишут на странице губернатора Рязанской области Павла Малкова во «ВКонтакте», обратило внимание издание «Говорит НеМосква». «Кто-нибудь знает, где сегодня можно заправить 95 бензин? Приехали на «СпецНефть» на Кудрявцева — нет никакого, кроме 100. Заправщик сказал, с сегодняшнего дня мораторий. «Полный бак» на Спортивной — просто нет 95. Куда податься, есть какая-то инфа», — написала рязанка в соцсети.

Один из местных жителей подтвердил журналистам, что в городе наблюдаются проблемы с бензином. «Перед работой проехал три заправки в Октябрьском районе, не нашел 95-го. При этом заправщик в «Полном баке» сказал, что льготы по скидочной карте теперь не действуют. За мной подъехал водитель и сказал, что и 92-го нет на многих заправках», — рассказал мужчина.

Официально власти ситуацию пока не комментировали. Дефициту бензина на заправках предшествовала атака украинских беспилотников на Рязанский нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) «Роснефти». По данным источников Reuters, из-за повреждения инфраструктуры предприятие с 15 мая остановило работу и будет стоять «предварительно до конца июня».

В результате украинских атак за последние две недели существенно снизили переработку сырья или полностью прекратили работу все крупные НПЗ в центральной России, отмечает Reuters. Помимо Рязанского НПЗ, атакам подверглись заводы в Москве, Нижнем Новгороде, Ярославле и Киришах. Полностью остановились Московский НПЗ и «Киришинефтеоргсинтез» («Кинеф»), а «Ярославнефтеоргсинтез» (ЯНОС) работает на четверть от номинальной мощности. Удалось ли «Нижегороднефтеоргсинтезу» (НОРСИ) сохранить работоспособность, установить пока не удалось.

Суммарная мощность полностью или частично остановившихся НПЗ превышает 83 млн тонн в год (238 тыс. тонн в сутки) — около четверти от ‌российской. Вместе они выпускали свыше 30% всего автобензина в России и около 25% дизельного топлива, следует из подсчетов агентства. Ряд других российских НПЗ, которые могли бы компенсировать выпадающие объемы производства нефтепродуктов на поврежденных заводах в центральной ‌части страны, сами подверглись атакам и также остановлены или работают не на полную ‌мощность.

В частности, в настоящее время простаивают НПЗ «Пермнефтеоргсинтез» (13 млн тонн в год) и Астраханский ГПЗ (3 млн тонн газового конденсата), а Новокуйбышевский НПЗ (8 млн тонн в год) работает примерно на ‌четверть мощности.

