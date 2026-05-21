В Петербурге третий день подряд отключен мобильный интернет 3 21.05.2026, 13:49

Что происходит?

В Санкт-Петербурге уже три дня блокируют мобильный интернет. По подсчетам «Бумаги», 19 и 20 мая доступа к Сети не было около 40 часов. Связь появилась утром в четверг, но затем ее снова отключили. Downdetector зафиксировал резкий скачок жалоб после 11:00. Сотни жителей города сообщают об общем сбое, проблемах с мобильными приложениями и сайтами. Ресурсы из «белого списка» также грузятся с трудом. «Третий день одно и то же, интернета нет, как и предупреждения. Что у нас на этот раз случилось? Причем только в Питере. Люди ни учиться, ни работать не могут», — отметил один из пользователей.

За предыдущие сутки на проблемы со связью пожаловались более 12 тысяч петербуржцев. «Фонтанка» писала 20 мая, что мобильный интернет «как вчера лег, так не вставал» даже после отбоя беспилотной опасности. В комитете по информатизации и связи Петербурга на гневные комментарии горожан заявили, что понимают и разделяют их «беспокойство», однако данные меры «необходимы для обеспечения безопасности».

21 мая губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко заявил об угрозе атаки беспилотников в Лужском районе и предупредил о «понижении скорости мобильного интернета». В 13:00 режим опасности отменили, об уничтожении БПЛА не сообщалось. Утром в среду над регионом было сбито три дрона, а за 19 мая — девять.

