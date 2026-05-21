Доллар внезапно развернулся 21.05.2026, 14:04

Евро также вырос.

На торгах Белорусской валютно-фондовой биржи 21 мая российский рубль обновил максимум за последние три года и четыре месяца. Также по итогам сессии укрепились доллар и евро, тогда как китайский юань немного снизился.

По итогам торгов курс валют сложился следующим образом:

— доллар США — 2,7315 рубля (+0,04%);

— евро — 3,1667 рубля (+0,25%);

— 100 российских рублей — 3,8656 рубля (+0,16%);

— 10 китайских юаней — 4,0272 рубля (−0,05%).

