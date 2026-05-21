Разведка США изучает реакцию Кубы на возможное военное нападение 1 21.05.2026, 14:33

Фото: Reuters

Сценарии будут представлены для рассмотрения Дональду Трампу.

Американское разведывательное сообщество изучает возможные варианты реакции Кубы на военные действия со стороны США.

Об этом сообщает CBS News.

Согласно информации двух чиновников, в начале мая аналитики Пентагона и Разведывательного управления Министерства обороны США начали анализировать, какой может быть реакция Кубы на удар.

Сейчас идет работа над изучением сценариев военных вариантов действий для представления американскому президенту Дональду Трампу.

CBS News пишет, что такие разведывательные прогнозы имеют целью не только показать непосредственные последствия американских действий, но и цепочку реакций, которые могут наступить за ними.

Отмечается, что американские военные стратеги часто учитывают такие анализы при разработке вариантов действий, которые президент США может рассмотреть.

Трамп хочет захватить Кубу

Напомним, в последнее время у Дональда Трампа все чаще звучат заявления относительно Кубы. Ранее он неоднократно отмечал, что после Ирана именно островное государство Карибского бассейна может стать следующим приоритетом американской внешней политики.

Во время выступления перед участниками клуба Forum в Вест-Палм-Бич глава Белого дома заявил, что Вашингтон стремится установить контроль над Кубой «почти немедленно».

В команде Трампа также начали обсуждать сценарии возможного силового давления на Гавану, в том числе не исключая военного удара.

В то же время кубинские власти не намерены уступать без сопротивления. Ранее сообщалось, что Куба приобрела беспилотники для усиления оборонных возможностей на фоне напряженности в отношениях с США.

Тем временем Соединенные Штаты перебросили в Карибский бассейн авианосную ударную группу во главе с атомным авианосцем USS Nimitz.

