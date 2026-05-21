Нашумевший «Фестиваль огня» в минском зоопарке переносится 1 21.05.2026, 15:06

На какое число — пока неизвестно.

Трехдневный «Фестиваль огня», наделавший шуму в соцсетях, все-таки не состоится в эти выходные: организаторы объявили о переносе. Причины — «технические», новые даты объявят позже, пишет Onlíner.

Напомним, мероприятия с грандиозными огненными шоу от опытных файерщиков должны были быть приурочены к открытию нового сезона в минском зоопарке. Собственно, именно выбор локации вызвал бурные обсуждения, в основном в Threads.

Белорусы волновались за состояние животных, которые могут испытать сильный стресс от крутящихся огненных шаров. «Не могу понять, в Минске нет других площадок для мероприятий? Зачем травмировать бедных животных. Им нужны тишина и спокойствие, а не огненное шоу», — написала автор одного из постов.

Тогда же руководство зоопарка заверяло, что беспокоиться не о чем. Сотрудники приложат максимум усилий, чтобы обезопасить животных: кого-то переведут в другой комплекс вольеров, подальше от сцены, кого-то отправят в закрытые помещения — огонь звери, по словам представителей зоопарка, увидеть не должны были.

«Фестиваль точно состоится»

Руководство зоопарка подтвердило корреспенденту Onlíner, что перенос мероприятия не связан с ажиотажем в соцсетях:

— После консультаций с МЧС и РОЧС Заводского района мы решили дополнительно усилить меры противопожарной безопасности. Мы бы могли все провести уже сейчас, но просто для себя решили перестраховаться: все-таки открытый огонь — дело серьезное. Я могу заверить, что фестиваль точно состоится. С датами еще предстоит определиться, но, возможно, уже через неделю-две [мероприятие состоится], — прокомментировал заместитель директора Вадим Колонденок.

