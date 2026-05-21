США создадут революционный самолет без иллюминаторов
- 21.05.2026, 15:47
Пройден важный этап.
Американская компания Otto Aviation завершила предварительный обзор проекта беспилотного самолёта Phantom 3500. Об этом говорится в официальном пресс-релизе компании.
По итогам экспертной оценки в первоначальную конструкцию внесли лишь незначительные изменения, касающиеся аэродинамических обводов. При этом ключевые лётно-технические характеристики остались без изменений.
После успешного прохождения этого этапа компания переходит к следующей стадии — подготовке к производству и проведению лётных испытаний. В Otto Aviation отмечают, что результаты тестирования инновационного бизнес-джета в перспективе могут открыть путь и для военного применения технологии.
Впервые концепт Phantom 3500 представили в 2025 году. Самолёт сразу привлёк внимание необычным решением — отсутствием традиционных иллюминаторов. Вместо них пассажирам предлагаются панорамные дисплеи, которые в режиме реального времени выводят изображение с внешних камер, создавая эффект полного обзора пространства за бортом.