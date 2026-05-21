Китайская «пилюля» для Кремля 2 Сергей Корсунский, ZN.UA

21.05.2026, 15:30

Много ритуалов, мало результатов.

19–20 мая президент России Владимир Путин посетил Пекин с очередным официальным визитом. Накануне журналисты старались подсчитать количество встреч хозяина Кремля и глав КНР, которых сменилось несколько за те 25 лет, пока при власти в РФ находится Путин. В 2001 году договор о сотрудничестве, дружбе и добрососедстве между РФ и КНР Путин, тогда только пришедший к власти, подписывал с Цзян Цземинем. 25-ю годовщину именно этого договора российский президент отметил уже с Си Цзиньпином. Встреч Путина с руководителями КНР за это время состоялось свыше 40, одних только визитов в Пекин — 25, больше, чем у любого другого лидера.

В своей речи перед началом переговоров Путин привел китайскую пословицу, которая обычно касается общения влюбленных: «мы не виделись один день, а такое впечатление, что прошло три осени». В ответ Си Цзиньпин назвал Путина «дорогим другом». Это не удивительно. С начала агрессии против Украины Китай купил российских энергоносителей на 370 млрд долл. Три года подряд товарооборот превышает 200 млрд, в 2025 году достиг 228 млрд долл. Китай остается самым большим торговым партнером РФ на протяжении 16 лет. Договор был продлен, безвизовый режим тоже будет действовать до конца 2027 года, договорено, что в этом году они встретятся еще дважды.

Среди мантр, повторяемых разными китайскими источниками накануне и во время визита (вероятно, для гипнотического влияния на слушателей), звучали утверждения, что РФ и КНР строят отношения на основе уважения к суверенитету, невмешательству в дела других стран, Устава ООН и международного права. Они не дружат против третьих стран и стоят на страже справедливого мира. Они якобы выстроили модель отношений, положительно влияющую на региональную стабильность и глобальный порядок, и это в ужасных условиях «закона джунглей», который навязывают им внешние силы. Какими бы далекими от реальности ни были эти утверждения, они традиционно занимают значительную часть эфирного времени во время таких визитов. Восток — он такой.

В заявлениях для печати, прозвучавших после окончания переговоров, было очень много слов и никакой конкретики в практических договоренностях. Среди подписанных документов (было провозглашено, что их около 40) абсолютное большинство — меморандумы о намерениях. Очевидно, осталась на том же месте, что и раньше, влажная мечта Путина о строительстве газопровода «Сила Сибири-2», по которому он надеется поставлять до 50 миллиардов кубов природного газа в Китай. Этот проект на столе уже 20 лет. Речь идет о том самом газе, который когда-то поставляли в ЕС, и ныне для него нет иного пути, чем на Восток. Китай это прекрасно понимает, и поэтому довольно спокойно ждет, пока РФ согласится продавать этот газ практически по внутренним ценам. Заявление Пескова о прогрессе в переговорах, где стороны согласовали «технические параметры и маршрут», а другие детали еще нужно согласовать, свидетельствует, что проект и поныне остается на стадии «китайской заморозки» — т.е. неопределенности.

Среди политических заявлений привлекает внимание общее осуждение выдуманного в Пекине и Москве «возрождения японского милитаризма». Бесконечные обвинения на эту тему звучат с момента прихода к власти премьер-министра Японии Санаэ Такаичи, которая со всей решительностью инициировала пересмотр стратегий безопасности и обороны, остававшиеся неизменными в течение 80 лет после Второй мировой войны. Интересно, что японские СМИ практически полностью проигнорировали саммит Путина и Си, сосредоточив внимание на визите Такаичи в Южную Корею, который проходил в то же время и действительно имел жизненно важное значение для всей Восточной Азии. Япония также выразила протест Китаю из-за нападения на двух граждан Японии в ресторане в Шанхае, где неизвестный ранил их ножом. Такие случаи участились в последнее время на фоне антияпонской пропаганды в КНР.

К интересным моментам встречи в Пекине можно было бы отнести и общее заявление о поддержке многополярного мира, если забыть, что первое такое заявление РФ и КНР передали в ООН… больше 30 лет назад. Тот факт, что именно во время переговоров Путина и Си государственные медиа КНР обнародовали официальные итоги визита Дональда Трампа (они такие же, как и неофициальные, о чем уже много писали), побудил некоторых комментаторов высказать предположение о возможности создания трехстороннего механизма консультаций США—КНР—РФ во время саммита АТЕК в ноябре в Шеньчжене. Вместе с тем буквально перед прибытием Путина Трамп опроверг сообщение СМИ о том, что Си якобы сказал ему, что российский лидер Владимир Путин может «пожалеть» о начале вторжения в Украину. Ссылаясь на неизвестные источники, Financial Times сообщила, что Си дал этот комментарий во время продолжительных переговоров, когда Трамп посетил Китай на прошлой неделе. Президент США заявил, что «он никогда этого не говорил». Практически синхронно пресс-секретарь Министерства иностранных дел Китая Го Цзякунь заявил, что это сообщение, «вероятно, выдумано без каких-либо фактических оснований». Тем временем Кирилл Дмитриев, находившийся в составе экономической части делегации, сообщил СМИ, что Уиткофф скоро в очередной раз посетит Москву, подчеркивая таким образом «рутинный» характер диалога с США. Возможно, Уиткоффу будет интересно узнать подробности планов общего освоения Китаем и Россией Арктики и Луны, где они решили строить атомную электростанцию.

«Мирные» Китай и Россия, которые никому не угрожают и ни против кого не сотрудничают, договорились расширить общие военные учения, а также воздушное и морское патрулирования, согласно общему заявлению о содействии всестороннему партнерству, опубликованному Кремлем. Пекин и Москва будут продолжать укреплять дружбу между военными двух стран, «углублять взаимное доверие в военной сфере» и совершенствовать механизмы сотрудничества. Стороны также сделали акцент на своем намерении развивать сотрудничество в военном применении искусственного интеллекта.

Если упомянуть о Северной Корее, то лидеры Китая и России выступили против экономических санкций, принудительного давления и других мероприятий, которые угрожают безопасности Корейской Народно-Демократической Республики. «Пекин и Москва продолжат тесно сотрудничать для продвижения политического решения вопросов на Корейском полуострове и собираются играть конструктивную роль в создании мирных механизмов, направленных на обеспечение устойчивой долгосрочной стабильности в Северо-Восточной Азии», что бы это ни значило в их понимании.

Текст общего заявления на 46 страницах первым опубликовал Кремль. Опыт показывает, что китайский вариант появится значительно позже, и его текст может отличаться, так как россияне — еще те мастера перевода. В русском варианте абзац об Украине звучит так: «Стороны уверены в необходимости полностью устранить первопричину Украинского кризиса на основе соблюдения принципов Устава ООН во всей их полноте, совокупности и взаимосвязи для гарантирования взаимной безопасности и формирования основ постоянного мира. Руководствуясь этим, Стороны поддерживают все усилия, которые способствуют установлению долгосрочного и постоянного мира, а также выступают за продолжение поиска решения путем диалога и переговоров. Российская Сторона позитивно оценивает объективную и беспристрастную позицию Китайской Стороны по вопросам ситуации в Украине и приветствует стремление Китая играть конструктивную роль в урегулировании украинского кризиса политико-дипломатическим путем».

Осторожные надежды на то, что полное устранение первопричин «Украинского кризиса» проявится в выводе войск РФ с оккупированных территорий, освобождении всех граждан Украины, которых удерживают незаконно, возвращении похищенных детей, выплате репараций и наказании преступников, едва ли являются обоснованными. Война — способ существования путинского фашистского режима. Со времени прихода к власти Путина Россия или готовилась к войне, или находилась в состоянии войны. Война — единственное, что держит этот режим, поэтому никакие общие заявления с Китаем не стоит воспринимать как те, которые будут иметь последствия. Для КНР в этой ситуации самое важное сохранить белыми и неприкосновенными одеяния миротворца, беспокоящегося об интересах всего человечества. Важно также сохранять дружественный к КНР режим в Кремле. По итогам двух саммитов в Пекине нужно признать, что сейчас желаемое Си Цзиньпину почти удалось.

