СМИ: Верховный лидер Ирана распорядился, что обогащенный уран должен остаться в стране 2 21.05.2026, 15:12

1,124

Моджтаба Хаменеи

Директива Хаменеи может вызвать еще большее недовольство президента США Дональда Трампа.

По словам двух высокопоставленных иранских источников, Верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи издал распоряжение о том, что уран, обогащенный до уровня, ‌близкого к необходимому для создания ядерного оружия, не должен вывозиться за границу - свидетельство ужесточения позиции Тегерана по одному из ключевых требований США на мирных переговорах.

Распоряжение Хаменеи может вызвать еще большее недовольство президента США Дональда Трампа и осложнить переговоры о прекращении ‌американо-израильского конфликта с Ираном, пишет The Moscow Times.

Как сообщали израильские СМИ, Трамп ‌заверил Израиль в том, что иранские запасы высокообогащенного урана, необходимого для создания атомного оружия, будут вывезены из Ирана. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху ранее также сказал, что не ‌будет считать войну законченной до тех пор, пока обогащенный уран не будет вывезен из Ирана.

«Директива Верховного лидера, а также консенсус в правящих кругах гласят, что запасы обогащенного урана должны оставаться на территории страны», - сказал один из двух иранских источников, говоривший на условиях анонимности из-за деликатности вопроса.

По словам источников, высшие представители высшего руководства Ирана считают, что отправка урана за границу сделает страну более уязвимой для будущих атак со стороны США и Израиля. Последнее слово по наиболее важным ‌государственным вопросам остается за Хаменеи.

Белый дом и министерство иностранных ‌дел Ирана не ответили на просьбу о комментариях.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com