СМИ: Верховный лидер Ирана распорядился, что обогащенный уран должен остаться в стране

СМИ: Верховный лидер Ирана распорядился, что обогащенный уран должен остаться в стране2
- 21.05.2026, 15:12
Директива Хаменеи может вызвать еще большее недовольство президента США Дональда Трампа.
По словам двух высокопоставленных иранских источников, Верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи издал распоряжение о том, что уран, обогащенный до уровня, близкого к необходимому для создания ядерного оружия, не должен вывозиться за границу - свидетельство ужесточения позиции Тегерана по одному из ключевых требований США на мирных переговорах.
Распоряжение Хаменеи может вызвать еще большее недовольство президента США Дональда Трампа и осложнить переговоры о прекращении американо-израильского конфликта с Ираном, пишет The Moscow Times.
Как сообщали израильские СМИ, Трамп заверил Израиль в том, что иранские запасы высокообогащенного урана, необходимого для создания атомного оружия, будут вывезены из Ирана. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху ранее также сказал, что не будет считать войну законченной до тех пор, пока обогащенный уран не будет вывезен из Ирана.
«Директива Верховного лидера, а также консенсус в правящих кругах гласят, что запасы обогащенного урана должны оставаться на территории страны», - сказал один из двух иранских источников, говоривший на условиях анонимности из-за деликатности вопроса.
По словам источников, высшие представители высшего руководства Ирана считают, что отправка урана за границу сделает страну более уязвимой для будущих атак со стороны США и Израиля. Последнее слово по наиболее важным государственным вопросам остается за Хаменеи.
Белый дом и министерство иностранных дел Ирана не ответили на просьбу о комментариях.