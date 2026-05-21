21 мая 2026, четверг, 16:03
СМИ: Верховный лидер Ирана распорядился, что обогащенный уран должен остаться в стране

2
  21.05.2026, 15:12
  • 1,124
Моджтаба Хаменеи

Директива Хаменеи может вызвать еще большее недовольство президента США Дональда Трампа.

По словам двух высокопоставленных иранских источников, Верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи издал распоряжение о том, что уран, обогащенный до уровня, ‌близкого к необходимому для создания ядерного оружия, не должен вывозиться за границу - свидетельство ужесточения позиции Тегерана по одному из ключевых требований США на мирных переговорах.

Распоряжение Хаменеи может вызвать еще большее недовольство президента США Дональда Трампа и осложнить переговоры о прекращении ‌американо-израильского конфликта с Ираном, пишет The Moscow Times.

Как сообщали израильские СМИ, Трамп ‌заверил Израиль в том, что иранские запасы высокообогащенного урана, необходимого для создания атомного оружия, будут вывезены из Ирана. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху ранее также сказал, что не ‌будет считать войну законченной до тех пор, пока обогащенный уран не будет вывезен из Ирана.

«Директива Верховного лидера, а также консенсус в правящих кругах гласят, что запасы обогащенного урана должны оставаться на территории страны», - сказал один из двух иранских источников, говоривший на условиях анонимности из-за деликатности вопроса.

По словам источников, высшие представители высшего руководства Ирана считают, что отправка урана за границу сделает страну более уязвимой для будущих атак со стороны США и Израиля. Последнее слово по наиболее важным ‌государственным вопросам остается за Хаменеи.

Белый дом и министерство иностранных ‌дел Ирана не ответили на просьбу о комментариях.

