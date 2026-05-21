Белорусы получают странные «письма счастья»4
- 21.05.2026, 10:10
Получателей сообщения призывают принять срочные меры.
За последнее время читатели сообщили «Онлайнеру» о нескольких видах сообщений якобы о дорожных штрафах, под которыми скрываются злоумышленники. Реагировать на них не нужно, открывать ссылки, содержащиеся в этих сообщениях, может быть опасно.
«Письма счастья» якобы приходят от «ГИБДД Беларуси» или «Республиканского центра обработки дорожных штрафов Беларуси» и сообщают о неких неоплаченных штрафах. При этом получателя сообщения призывают принять срочные меры: «Осталось всего 3 часа для своевременной оплаты».
Подчеркиваем: реагировать на такие сообщения не нужно, переходить по ссылкам в них опасно. Сообщения рассылаются мошенниками, преследующими цель похищения денег, а информация о якобы имевших место нарушениях и штрафах — всего лишь повод.
В МВД подтвердили, что такие сообщения не являются подлинными и правоохранительными органами Беларуси не рассылаются.
— Чистый фишинг, — заявили в министерстве.
Там указали на то, что ни ГИБДД, ни «дорожной полиции», ни «Республиканского центра обработки дорожных штрафов Беларуси» в стране не существует. Уже одно это должно указать на то, что такие сообщения нужно просто удалять. Помимо того, в таких сообщения присутствует ссылка mvd_pl, которая также к белорусскому МВД не имеет никакого отношения и ведет на мошеннический ресурс.
В МВД подчеркнули: Госавтоинспекция Беларуси не рассылает ссылки на оплату штрафов и не предлагает переводить деньги через сторонние сервисы, оплатить штраф можно только через ЕРИП, банк или почту.
— Ни в коем случае не переходите по подобным ссылкам, тем более с иностранными доменами, и никогда не вводите данные карты на сомнительных сайтах, — предупредили в МВД.