Белорусы получают странные «письма счастья» 4 21.05.2026, 10:10

Получателей сообщения призывают принять срочные меры.

За последнее время читатели сообщили «Онлайнеру» о нескольких видах сообщений якобы о дорожных штрафах, под которыми скрываются злоумышленники. Реагировать на них не нужно, открывать ссылки, содержащиеся в этих сообщениях, может быть опасно.

«Письма счастья» якобы приходят от «ГИБДД Беларуси» или «Республиканского центра обработки дорожных штрафов Беларуси» и сообщают о неких неоплаченных штрафах. При этом получателя сообщения призывают принять срочные меры: «Осталось всего 3 часа для своевременной оплаты».

Подчеркиваем: реагировать на такие сообщения не нужно, переходить по ссылкам в них опасно. Сообщения рассылаются мошенниками, преследующими цель похищения денег, а информация о якобы имевших место нарушениях и штрафах — всего лишь повод.

В МВД подтвердили, что такие сообщения не являются подлинными и правоохранительными органами Беларуси не рассылаются.

— Чистый фишинг, — заявили в министерстве.

Там указали на то, что ни ГИБДД, ни «дорожной полиции», ни «Республиканского центра обработки дорожных штрафов Беларуси» в стране не существует. Уже одно это должно указать на то, что такие сообщения нужно просто удалять. Помимо того, в таких сообщения присутствует ссылка mvd_pl, которая также к белорусскому МВД не имеет никакого отношения и ведет на мошеннический ресурс.

В МВД подчеркнули: Госавтоинспекция Беларуси не рассылает ссылки на оплату штрафов и не предлагает переводить деньги через сторонние сервисы, оплатить штраф можно только через ЕРИП, банк или почту.

— Ни в коем случае не переходите по подобным ссылкам, тем более с иностранными доменами, и никогда не вводите данные карты на сомнительных сайтах, — предупредили в МВД.

