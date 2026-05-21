США ускоряют разработку оружия будущего 21.05.2026, 10:25

Фото: The War Zone

В отличие от ракет, оно не требует постоянного пополнения боекомплекта.

Военно-морские силы США активно наращивают использование лазерного оружия на боевых кораблях. Сейчас американский флот уже установил системы directed energy – оружия направленной энергии – на девять эсминцев класса «Арли Бёрк». Речь идет о лазерных комплексах ODIN и HELIOS, которые предназначены для борьбы с дронами, разведывательными системами и легкими морскими целями, пишет The War Zone.

На фоне войн в Украине и на Ближнем Востоке интерес к подобному оружию резко вырос: США пытаются снизить зависимость от дорогих ракет-перехватчиков и создать более дешевую систему ПВО ближнего радиуса.

Как отмечается в материале, современные конфликты показали проблему истощения запасов высокоточных боеприпасов. Особенно остро это проявилось во время операций против Ирана, атак хуситов в Красном море и полномасштабной войны России против Украины.

Американские эсминцы ограничены количеством ракет в вертикальных пусковых установках – обычно это 90–96 ячеек. После их расходования корабль должен возвращаться в порт для перезарядки.

Лазерное оружие, в отличие от ракет, не требует постоянного пополнения боекомплекта.

«Лазерное оружие рассматривается как гораздо более дешевый способ уничтожения целей по сравнению с использованием обычных ракет», – говорится в бюджетных документах США.

Именно поэтому Пентагон вкладывает миллиарды долларов в развитие систем направленного излучения.

Сейчас ВМС США используют два основных комплекса: Один и Гелиос.

Система Optical Dazzling Interdictor, Navy (ODIN) – это относительно маломощный лазер, предназначенный для выведения из строя оптических систем противника.

Он способен ослеплять камеры и сенсоры, мешать наведению дронов, сбивать работу инфракрасных систем наведения, противодействовать разведке. ODIN уже установлен на восьми эсминцах. Часть кораблей с этой системой находится в зоне ответственности Центком – в частности, в Индийском океане на фоне эскалации вокруг Ирана.

Более мощная система HELIOS установлена пока только на эсминце USS Preble. Это уже 60-киловаттный боевой лазер, способный уничтожать небольшие беспилотники, прожигать корпуса скоростных катеров, выполнять функции "ослепителя". Система интегрирована в боевую систему Aegis.

Lockheed Martin ранее заявляла, что мощность HELIOS в будущем может быть увеличена до 150 кВт.

Почему лазеры пока не заменят ракеты

Несмотря на активное развитие технологии, у лазерного оружия остается ряд серьезных ограничений. Главные проблемы - малая дальность действия, зависимость от погоды и атмосферы, необходимость длительного удержания луча на цели, ограничения по энергоснабжению и охлаждению, сложность эксплуатации.

Фактически современные лазеры пока подходят только для ближней обороны корабля. Однако США рассчитывают, что в ближайшие годы мощность и надежность таких систем значительно вырастут.

Украина также влияет на развитие технологий

Опыт войны против России стал одним из факторов ускоренного развития систем противодействия дронам во всем мире. Массовое применение БПЛА, «Шахедов» и дешевых средств воздушного нападения заставило западные армии искать более дешевые способы перехвата целей. Именно поэтому лазерные комплексы все чаще рассматриваются как перспективное оружие будущих морских конфликтов.

Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com