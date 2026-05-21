Белорусская футболистка стала чемпионкой Турции и эффектно отпраздновала победу 2 21.05.2026, 10:53

Карина Ольховик

Под ее выход поставили песню белорусской певицы.

Белорусская футболистка Карина Ольховик, выступающая за стамбульский «Фенербахче»., стала чемпионкой Турции в составе своей команды.

Во время церемонии награждения для спортсменки включили песню с белорусским национальным колоритом — «Белая Русь» в исполнении Анжелики Агурбаш.

Примечательно, что в Беларуси подобный музыкальный выбор выглядел бы маловероятным: Анжелика Агурбаш уже давно находится в неофициальных чёрных списках белорусских властей.

