Белорусская футболистка стала чемпионкой Турции и эффектно отпраздновала победу

Белорусская футболистка стала чемпионкой Турции и эффектно отпраздновала победу2
- 21.05.2026, 10:53
Под ее выход поставили песню белорусской певицы.
Белорусская футболистка Карина Ольховик, выступающая за стамбульский «Фенербахче»., стала чемпионкой Турции в составе своей команды.
Во время церемонии награждения для спортсменки включили песню с белорусским национальным колоритом — «Белая Русь» в исполнении Анжелики Агурбаш.
Примечательно, что в Беларуси подобный музыкальный выбор выглядел бы маловероятным: Анжелика Агурбаш уже давно находится в неофициальных чёрных списках белорусских властей.