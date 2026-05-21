Джефф Безос сделал громкое заявление об ИИ 2 21.05.2026, 11:19

Джефф Безос

Фото: CNBC

Жизнь подешевеет.

Джефф Безос заявил, что искусственный интеллект принесет экономике «безграничную производительность», а люди смогут добровольно меньше работать. По его мнению, ИИ удешевит еду, строительство жилья и другие товары.

Об этом пишет New Voice.

Основатель Amazon и Blue Origin дал большое интервью CNBC, в котором заявил, что искусственный интеллект изменит рынок труда, но не обязательно из-за массовой безработицы. По его словам, технология должна «поднять» работников и резко увеличить производительность экономики.

Безос сравнил развитие ИИ с появлением бульдозера для человека, который копает яму лопатой. Он сказал, что люди должны «быть очень счастливыми» из-за появления таких технологий.

По мнению миллиардера, в будущем многие семьи с двумя работниками смогут позволить себе, чтобы один из партнеров вообще не работал. Он также прогнозирует дефляцию, если власти не начнут слишком рано жестко регулировать искусственный интеллект.

Безос заявил, что еда и строительство жилья могут стать дешевле благодаря развитию ИИ. Он считает, что даже если нынешний ажиотаж вокруг индустрии окажется «пузырем», это все равно будет полезно, так как большие инвестиции пойдут на развитие технологий.

Во время интервью он также защитил крупные вложения в сферу искусственного интеллекта. В частности, речь идет о его стартапе Project Prometheus, который занимается робототехникой и ИИ и недавно привлек 10 миллиардов долларов финансирования, хотя компании еще нет и шести месяцев.

Отдельно Безос прокомментировал дискуссии о повышении налогов для миллиардеров. Он сказал, что даже если будет платить больше, это «не решит проблему» обычных людей. По словам бизнесмена, удвоение его налогов не поможет, например, учителю из нью-йоркского района Квинс.

В материале также упомянули расследование ProPublica за 2021 год. Журналисты писали, что Безос и другие миллиардеры могли минимизировать налоги, используя кредиты под залог акций своих компаний. По данным издания, эффективная ставка налогообложения Безоса тогда была меньше 1% от его состояния.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com