СБУ заявила о беспрецедентных мерах безопасности на границах с Беларусью
- 21.05.2026, 11:05
Киев отвечает на провокации.
Служба безопасности Украины совместно с Силами обороны начала масштабные усиленные меры безопасности в пяти северных областях страны, граничащих с Россией и Беларусью. Об этом сообщили в СБУ 21 мая.
Речь идёт о Черниговской, Киевской, Житомирской, Волынской и Ровенской областях. Там проводятся масштабные контрразведывательные и контрдиверсионные мероприятия, направленные на предотвращение возможных угроз.
В спецслужбе подчеркнули, что операция стала беспрецедентной по количеству задействованных сил и техники. По данным СБУ, такие меры должны стать сдерживающим фактором на случай возможных агрессивных действий со стороны России или Беларуси.
Координацию осуществляет Антитеррористический центр при СБУ. В операции также участвуют подразделения Национальной полиции, Вооружённых сил Украины, Национальной гвардии и Государственной пограничной службы.
Основная задача усиленных мер — не допустить проникновения диверсионных групп в приграничные районы, предотвратить террористические проявления, разведывательную деятельность и другие возможные угрозы безопасности.
Жителей предупредили об усиленных проверках в районах проведения мероприятий. Возможны временные ограничения движения на отдельных улицах, проверка документов, досмотр автомобилей, а также осмотр некоторых помещений.
Отметим, президент Украины Владимир Зеленский поручил подготовить ответ на действия режима Лукашенко.