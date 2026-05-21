СБУ заявила о беспрецедентных мерах безопасности на границах с Беларусью 21.05.2026, 11:05

Киев отвечает на провокации.

Служба безопасности Украины совместно с Силами обороны начала масштабные усиленные меры безопасности в пяти северных областях страны, граничащих с Россией и Беларусью. Об этом сообщили в СБУ 21 мая.

Речь идёт о Черниговской, Киевской, Житомирской, Волынской и Ровенской областях. Там проводятся масштабные контрразведывательные и контрдиверсионные мероприятия, направленные на предотвращение возможных угроз.

В спецслужбе подчеркнули, что операция стала беспрецедентной по количеству задействованных сил и техники. По данным СБУ, такие меры должны стать сдерживающим фактором на случай возможных агрессивных действий со стороны России или Беларуси.

Координацию осуществляет Антитеррористический центр при СБУ. В операции также участвуют подразделения Национальной полиции, Вооружённых сил Украины, Национальной гвардии и Государственной пограничной службы.

Основная задача усиленных мер — не допустить проникновения диверсионных групп в приграничные районы, предотвратить террористические проявления, разведывательную деятельность и другие возможные угрозы безопасности.

Жителей предупредили об усиленных проверках в районах проведения мероприятий. Возможны временные ограничения движения на отдельных улицах, проверка документов, досмотр автомобилей, а также осмотр некоторых помещений.

Отметим, президент Украины Владимир Зеленский поручил подготовить ответ на действия режима Лукашенко.

