20 мая 2026, среда, 16:02
Зеленский поручил подготовить ответ на действия режима Лукашенко

  20.05.2026, 15:33
Владимир Зеленский

Задачи получили МИД и украинские спецслужбы.

Украина заявила о подготовке ответных мер на возможное наступление России на Черниговско-Киевском направлении. МИД страны и разведке поручено разработать шаги в отношении Беларуси.

Президент Владимир Зеленский сообщил, что украинские силы проанализировали данные разведки о возможных планах наступления. Он отметил, что в случае реализации угрозы будут подготовлены соответствующие ответные действия, а оборона на этом направлении усилится.

«Детально проанализировали имеющиеся данные наших разведок о российском планировании наступательных операций на Черниговско-Киевском направлении. По каждому возможному варианту действий врага готовим ответы, если россияне действительно решатся расширить свою агрессию. Наши силы на этом направлении будут увеличены», — заявил Зеленский после проведения ставки 20 мая.

Также он добавил, что МИД Украины получил поручение подготовить дополнительные дипломатические меры в отношении Беларуси, а разведслужбы — отдельные непубличные задачи.

Ранее Зеленский, как писал сайт Charter97.org, Украина фиксирует новые попытки Москвы втянуть Беларусь в войну.

