В Тыве учредили орден в честь полководца Чингисхана, разрушившего полтора десятка городов Руси 20.05.2026, 15:30

Иллюстрационное фото

Награда будет вручаться за «исключительные заслуги в защите интересов России».

Верховный хурал Республики Тыва учредил орден Субедея — одного из монгольских полководцев и ближайшего соратника Чингисхана. Соответствующее решение было принято на заседании республиканского парламента 19 мая, сообщает «Коммерсант». «Вы все прекрасно понимаете, в связи с чем это делается. Сейчас идет СВО, и многие ребята достойно выполняют свой долг воинский. Бывает так, что они удостаиваются государственных наград, бывает так, что их заслуги иногда недооцениваются. Есть необходимость отмечать их заслуги и у себя на родине», — заявил полпред главы республики в парламенте Экер-оол Манчын.

Согласно утвержденному законопроекту, орден будет вручаться «за исключительные заслуги в защите Отечества, мужество и отвагу, проявленные при защите территориальной целостности и интересов России, а также за особые заслуги в области обеспечения безопасности». Награда станет второй по значимости в регионе после ордена Республики Тыва. По преданию, Субедей родился на территории современной Тывы в XIII веке и участвовал в завоевательных походах Чингисхана. В частности, он возглавлял монгольское войско во время похода в Приазовье в 1223 году, во время которого разбил русское войско при реке Калке. В ходе монгольского нашествия на Русь в 1237—1240 годах под общим командованием Батыя и Субедея были разрушены и покорены полтора десятка городов — Рязань, Коломна, Москва, Владимир, Суздаль, Ростов, Ярославль, Тверь, Торжок, Переславль-Залесский, Юрьев-Польский, Переяславль Южный, Чернигов, Киев и Галич.

«Субедей Маадыр за 50 лет военной службы не потерпел ни одного поражения и ни разу не нарушил монгольской Ясы (свод законов средневекового Монгольского государства. — ТМТ)»,— говорится в материалах Тувинского института гуманитарных и прикладных социально-экономических исследований при правительстве региона.

